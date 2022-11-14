https://sputniknews.com.tr/20221114/istanbul-valisi-yerlikaya-57-yaralimiz-taburcu-oldu-18-hastamiz-serviste-6-hastamiz-yogun-bakimda-1063411301.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: 57 yaralımız taburcu oldu, 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda
İstanbul Valisi Yerlikaya: 57 yaralımız taburcu oldu, 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valisi Yerlikaya: 57 yaralımız taburcu oldu, 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi’ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.