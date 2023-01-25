https://sputniknews.com.tr/20230125/bedas-duyurdu-istanbulun-12-ilcesine-elektrik-verilmeyecek-1066146361.html
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T10:25+0300
2023-01-25T10:25+0300
2023-01-25T10:25+0300
türkiye
türkiye
istanbul
elektrik
elektrik kesintisi
bedaş
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BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.
https://sputniknews.com.tr/20221214/tunceli-belediyesinin-elektrigi-kesildi-1064566672.html
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türkiye, istanbul, elektrik, elektrik kesintisi, bedaş
türkiye, istanbul, elektrik, elektrik kesintisi, bedaş
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
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İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.
BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.
25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.