https://sputniknews.com.tr/20230125/bedas-duyurdu-istanbulun-12-ilcesine-elektrik-verilmeyecek-1066146361.html

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek

İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

istanbul

elektrik

elektrik kesintisi

bedaş

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BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.

https://sputniknews.com.tr/20221214/tunceli-belediyesinin-elektrigi-kesildi-1064566672.html

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