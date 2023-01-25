Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230125/bedas-duyurdu-istanbulun-12-ilcesine-elektrik-verilmeyecek-1066146361.html
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T10:25+0300
2023-01-25T10:25+0300
türkiye
türkiye
istanbul
elektrik
elektrik kesintisi
bedaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/04/1063060066_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b0b30afd8786e26fb4a1faef7e3a4212.jpg
BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.
https://sputniknews.com.tr/20221214/tunceli-belediyesinin-elektrigi-kesildi-1064566672.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/04/1063060066_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_badf38fe23b087185ec2f3a1fec4adac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, elektrik, elektrik kesintisi, bedaş
türkiye, istanbul, elektrik, elektrik kesintisi, bedaş

BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 12 ilçesine elektrik verilmeyecek

10:25 25.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Abone olTelegram
İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.
BEDAŞ, arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik verilemeyecek olan ilçeleri açıkladı.
25 Ocak 2023 tarihinde elektrik kesintisi planlanan ilçeler şu şekilde: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli.
Tunceli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2022
EKONOMİ
Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi
14 Aralık 2022, 12:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала