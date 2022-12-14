https://sputniknews.com.tr/20221214/tunceli-belediyesinin-elektrigi-kesildi-1064566672.html
Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi
Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi
Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-14T12:20+0300
2022-12-14T12:20+0300
2022-12-14T12:20+0300
tunceli belediyesi
borç
elektrik kesintisi
fatih mehmet maçoğlu
ekonomi
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Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.
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tunceli belediyesi, borç, elektrik kesintisi, fatih mehmet maçoğlu
tunceli belediyesi, borç, elektrik kesintisi, fatih mehmet maçoğlu
Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi
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Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi.
Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.
Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.