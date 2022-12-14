https://sputniknews.com.tr/20221214/tunceli-belediyesinin-elektrigi-kesildi-1064566672.html

Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi

Tunceli Belediyesi'nin elektriği kesildi

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi. 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T12:20+0300

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tunceli belediyesi

borç

elektrik kesintisi

fatih mehmet maçoğlu

ekonomi

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Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL'yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

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tunceli belediyesi, borç, elektrik kesintisi, fatih mehmet maçoğlu