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https://sputniknews.com.tr/20230125/ak-parti-sozcusu-celik-secim-14-mayista-bu-erken-secim-anlamina-gelmez--1066153131.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim 14 Mayıs'ta, bu erken seçim anlamına gelmez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim 14 Mayıs'ta, bu erken seçim anlamına gelmez
AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim tarihinin 14 Mayıs olduğunu belirtti ve "Bu erken seçim anlamına gelmez" dedi. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T12:28+0300
2023-01-25T13:01+0300
politika
ömer çelik
ak parti
seçim
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Çelik, seçim tarihine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "Bu erken seçim anlamına gelmez" dedi.'Adliye işinin başında'Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarını eleştiren Çelik, "Devletin adliyesi iş başındadır, Kılıçdaroğlu kendisini yargı yerine koyuyor" dedi.Yediyıldız'ın 'ayakkabını yalamamız lazım' açıklaması'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili Yediyıldız'a uyarıda bulunulduğunu belirten Çelik şunları ifade etti:HDP'nin kapatılmasıÇelik, HDP'nin kapatılmasına yönelik, "Siyasal katılma yolları açık olmalı. Terör demokrasi çizgi bu net. Terörle yan yana duran bir mekanizma ile iç içe olmaması gerekir. Dağdakilerle Meclis'i tehdit eden, teröre doğrudan destek veren bir parti. Biz bu partinin, teröre destek verilen açıklamalarına karşı destek vermemesi konusunda uyardık. Terör destek veren bir yapı. Son dönemde PKK ile alakamız yok diyorlar. Ortada açık bir tablo var, iki yüzlü bir durum bu. Herhangi bir demokrasinin buna göz yumması söz konusu olamaz." dedi.'Adaylarını muhtemelen Temmuz'da açıklayacaklar'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine ilişkin ise Çelik, "Muhtemelen adaylarını Temmuz'da açıklayacaklar" dedi.'Masada ilerleme değil, gerileme var'Ömer Çelik, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısının ertelenmesine ilişkin de "3'lü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme değil, gerileme var. Bu noktaya getiren İsveç'in kendisi oldu. İsveç verdiği hiçbir sözü tutamadı. Bu çerçevede o toplantının yapılmasının bir anlamı yok. Finlandiya bu konuda kendisini pozitif yönde ayrıştırmak istiyor. Onun için NATO ile konuşacak. Finlandiya ve İsveç iki ayrı bir ülke. Finlandiya terör konusunda doğru adımları attıktan sonra tabii ki İsveç'ten kendisini ayrıştırmış olur." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230125/haberturk-yazari-kubra-par-altili-masanin-eksik-ayagi-ortak-bir-kampanya-direktorunun-olmayisi-1066152356.html
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ömer çelik, ak parti, seçim
ömer çelik, ak parti, seçim

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçim 14 Mayıs'ta, bu erken seçim anlamına gelmez

12:28 25.01.2023 (güncellendi: 13:01 25.01.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim tarihinin 14 Mayıs olduğunu belirtti ve "Bu erken seçim anlamına gelmez" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN Türk yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Çelik, seçim tarihine yönelik eleştirilere yanıt verdi ve "Bu erken seçim anlamına gelmez" dedi.

'Adliye işinin başında'

Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş cinayeti ile ilgili açıklamalarını eleştiren Çelik, "Devletin adliyesi iş başındadır, Kılıçdaroğlu kendisini yargı yerine koyuyor" dedi.

Yediyıldız'ın 'ayakkabını yalamamız lazım' açıklaması

'Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AK Partili Yediyıldız'a uyarıda bulunulduğunu belirten Çelik şunları ifade etti:

"Bu ifade yanlış bir ifade, üslubumuzda olmayan bir ifade bu. Grup Başkanımız gerekli uyarıyı yaptı. Kendisi de özür diledi herkesten."

HDP'nin kapatılması

Çelik, HDP'nin kapatılmasına yönelik, "Siyasal katılma yolları açık olmalı. Terör demokrasi çizgi bu net. Terörle yan yana duran bir mekanizma ile iç içe olmaması gerekir. Dağdakilerle Meclis'i tehdit eden, teröre doğrudan destek veren bir parti. Biz bu partinin, teröre destek verilen açıklamalarına karşı destek vermemesi konusunda uyardık. Terör destek veren bir yapı. Son dönemde PKK ile alakamız yok diyorlar. Ortada açık bir tablo var, iki yüzlü bir durum bu. Herhangi bir demokrasinin buna göz yumması söz konusu olamaz." dedi.

'Adaylarını muhtemelen Temmuz'da açıklayacaklar'

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine ilişkin ise Çelik, "Muhtemelen adaylarını Temmuz'da açıklayacaklar" dedi.
Altılı masa - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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12:23

'Masada ilerleme değil, gerileme var'

Ömer Çelik, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısının ertelenmesine ilişkin de "3'lü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme değil, gerileme var. Bu noktaya getiren İsveç'in kendisi oldu. İsveç verdiği hiçbir sözü tutamadı. Bu çerçevede o toplantının yapılmasının bir anlamı yok. Finlandiya bu konuda kendisini pozitif yönde ayrıştırmak istiyor. Onun için NATO ile konuşacak. Finlandiya ve İsveç iki ayrı bir ülke. Finlandiya terör konusunda doğru adımları attıktan sonra tabii ki İsveç'ten kendisini ayrıştırmış olur." dedi.
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