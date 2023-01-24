https://sputniknews.com.tr/20230124/ukrayna-icisleri-bakaninin-oldugu-helikopter-kazasinin-nedeni-pilotun-hatasi-1066123631.html

‘Ukrayna İçişleri Bakanı’nın öldüğü helikopter kazasının nedeni pilotun hatası’

‘Ukrayna İçişleri Bakanı’nın öldüğü helikopter kazasının nedeni pilotun hatası’

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısının öldüğü helikopter kazasının pilotun hatası yüzünden meydana geldiği açıklandı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T17:34+0300

2023-01-24T17:34+0300

2023-01-24T17:34+0300

ukrayna krizi

ukrayna

helikopter

helikopter kazası

bakan

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan kaynakların yerel medyaya verdiği bilgiye göre, kaza günü olay yerinde yoğun sis vardı, pilot görüş alanı sınırlı olduğu için çok alçaktan uçuyordu ve yüksek binayı çok geç fark etti.Helikopterin ani bir biçimde yana yattığı ve yakınındaki anaokulu binasına düştüğü ifade edildi.Olay, 18 Ocak günü başkent Kiev yakınlarındaki Brovarı kentinde meydana gelmiş 14 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna polisi yaşamını yitirenlerden 9'unun helikopterin içinde bulunan kişiler olduğunu belirtmişti.Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Ukrayna İçişleri Bakanlığı yöneticilerinin ülke içindeki çatışma bölgelerinden birine gitmekte olduğunu açıklamıştı.

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