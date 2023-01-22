https://sputniknews.com.tr/20230122/zelenskiyin-istifa-eden-danismani-ukrayna-zafer-icin-askeri-ve-ic-siyasi-sansini-kacirdi-1066025970.html

Zelenskiy’in istifa eden danışmanı: Ukrayna zafer için askeri ve ‘iç siyasi şansını’ kaçırdı

Zelenskiy’in istifa eden danışmanı: Ukrayna zafer için askeri ve ‘iç siyasi şansını’ kaçırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in istifa eden danışmanı Aleksey Arestoviç, Ukrayna yönetiminin Rusya ile askeri çatışmada zafer şansını kaybetmekle... 22.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-22T01:33+0300

2023-01-22T01:33+0300

2023-01-22T01:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

aleksey arestoviç

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Dinyeper kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden ve sonrasında istifa eden Zelenskiy’in danışmanı Arestoviç, Ukrayna yönetiminin Rusya ile askeri çatışmada zafer şansını kaybetmekle kalmayıp 'iç siyasi' şansını da kaçırdığını söyledi.Arestoviç, “Sadece askeri bir şansı kaçırmadık, zaman kaybettik ve Ruslar seferberliğe başladı, cephede durumu toparladı ve hatta bazı yerlerde üstünlük sağladı. Batı silah vermedi fakat bununla kalmadı, iç siyaset ve devlet şansını, bir kamu şansını da kaçırdık” diye konuştu.Eski danışman, “450 yıldır peş peşe bizi kaybetmeye mahkum eden bir komplonun içindeyiz. Ukrayna’nın tüm tarihi, çatışma alanında süper kahramanlık çabalarıdır ve sonra bu bizi öldürmüştür. Bu komplodan çıkmak için olağanüstü bir sıçrama yapmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın savaşta kesinlikle galip geleceği düşüncesinin doğru olmadığına dikkat çeken Arestoviç, şu anda Ukrayna ile ilgili en kritik aylarda bulunulduğunu, ‘nelerin olacağının bilinmediğini’ vurguladı. Bununla birlikte Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve bakanlık yönetiminin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dikkatleri çeken Arestoviç, bilgiye erişimi olan Zelenskiy’in ofisinin eski bir danışmanı olarak Ukrayna’nın Kiev’in kontrolünden çıkan bir hikayenin içinde olduğunun, durumun başka ülkeler tarafından yönetildiğinin altını çizdi.Arestoviç aynı zamanda politikacılar ve hükümet yetkilileri ‘birbirleriyle çekişmeye’ başlayana kadar Ukrayna'nın yenilmez olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/ukraynali-asiri-sagci-mirotvorets-sitesi-zelenskiyin-istifa-eden-danismanini-kara-listeye-ekledi-1065884486.html

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