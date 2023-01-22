https://sputniknews.com.tr/20230122/zelenskiyin-istifa-eden-danismani-ukrayna-zafer-icin-askeri-ve-ic-siyasi-sansini-kacirdi-1066025970.html
Zelenskiy’in istifa eden danışmanı: Ukrayna zafer için askeri ve ‘iç siyasi şansını’ kaçırdı
Zelenskiy’in istifa eden danışmanı: Ukrayna zafer için askeri ve ‘iç siyasi şansını’ kaçırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in istifa eden danışmanı Aleksey Arestoviç, Ukrayna yönetiminin Rusya ile askeri çatışmada zafer şansını kaybetmekle... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T01:33+0300
2023-01-22T01:33+0300
2023-01-22T01:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
aleksey arestoviç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da7e555c2f1a767a2f574ea015522803.jpg
Dinyeper kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden ve sonrasında istifa eden Zelenskiy’in danışmanı Arestoviç, Ukrayna yönetiminin Rusya ile askeri çatışmada zafer şansını kaybetmekle kalmayıp 'iç siyasi' şansını da kaçırdığını söyledi.Arestoviç, “Sadece askeri bir şansı kaçırmadık, zaman kaybettik ve Ruslar seferberliğe başladı, cephede durumu toparladı ve hatta bazı yerlerde üstünlük sağladı. Batı silah vermedi fakat bununla kalmadı, iç siyaset ve devlet şansını, bir kamu şansını da kaçırdık” diye konuştu.Eski danışman, “450 yıldır peş peşe bizi kaybetmeye mahkum eden bir komplonun içindeyiz. Ukrayna’nın tüm tarihi, çatışma alanında süper kahramanlık çabalarıdır ve sonra bu bizi öldürmüştür. Bu komplodan çıkmak için olağanüstü bir sıçrama yapmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın savaşta kesinlikle galip geleceği düşüncesinin doğru olmadığına dikkat çeken Arestoviç, şu anda Ukrayna ile ilgili en kritik aylarda bulunulduğunu, ‘nelerin olacağının bilinmediğini’ vurguladı. Bununla birlikte Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve bakanlık yönetiminin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dikkatleri çeken Arestoviç, bilgiye erişimi olan Zelenskiy’in ofisinin eski bir danışmanı olarak Ukrayna’nın Kiev’in kontrolünden çıkan bir hikayenin içinde olduğunun, durumun başka ülkeler tarafından yönetildiğinin altını çizdi.Arestoviç aynı zamanda politikacılar ve hükümet yetkilileri ‘birbirleriyle çekişmeye’ başlayana kadar Ukrayna'nın yenilmez olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/ukraynali-asiri-sagci-mirotvorets-sitesi-zelenskiyin-istifa-eden-danismanini-kara-listeye-ekledi-1065884486.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4222648fb2dcfc013bd4d703ec6e9eee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, aleksey arestoviç
ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, aleksey arestoviç
Zelenskiy’in istifa eden danışmanı: Ukrayna zafer için askeri ve ‘iç siyasi şansını’ kaçırdı
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in istifa eden danışmanı Aleksey Arestoviç, Ukrayna yönetiminin Rusya ile askeri çatışmada zafer şansını kaybetmekle kalmayıp 'iç siyasi' şansını da kaçırdığını belirtti.
Dinyeper kentindeki bir binanın Ukrayna hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzeyle vurulduğunu itiraf eden ve sonrasında istifa eden Zelenskiy’in danışmanı Arestoviç, Ukrayna yönetiminin Rusya ile askeri çatışmada zafer şansını kaybetmekle kalmayıp 'iç siyasi' şansını da kaçırdığını söyledi.
Arestoviç, “Sadece askeri bir şansı kaçırmadık, zaman kaybettik ve Ruslar seferberliğe başladı, cephede durumu toparladı ve hatta bazı yerlerde üstünlük sağladı. Batı silah vermedi fakat bununla kalmadı, iç siyaset ve devlet şansını, bir kamu şansını da kaçırdık” diye konuştu.
Eski danışman, “450 yıldır peş peşe bizi kaybetmeye mahkum eden bir komplonun içindeyiz. Ukrayna’nın tüm tarihi, çatışma alanında süper kahramanlık çabalarıdır ve sonra bu bizi öldürmüştür. Bu komplodan çıkmak için olağanüstü bir sıçrama yapmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın savaşta kesinlikle galip geleceği düşüncesinin doğru olmadığına dikkat çeken Arestoviç, şu anda Ukrayna ile ilgili en kritik aylarda bulunulduğunu, ‘nelerin olacağının bilinmediğini’ vurguladı. Bununla birlikte Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve bakanlık yönetiminin hayatını kaybettiği helikopter kazasına dikkatleri çeken Arestoviç, bilgiye erişimi olan Zelenskiy’in ofisinin eski bir danışmanı olarak Ukrayna’nın Kiev’in kontrolünden çıkan bir hikayenin içinde olduğunun, durumun başka ülkeler tarafından yönetildiğinin altını çizdi.
Arestoviç aynı zamanda politikacılar ve hükümet yetkilileri ‘birbirleriyle çekişmeye’ başlayana kadar Ukrayna'nın yenilmez olduğunu sözlerine ekledi.