Türk uzmanlar yorumladı: Ukrayna’daki krizi enerji denklemine ilk sokan Avrupa ülkeleri oldu

“Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonun başlamasının hemen ardında herkesin aklında ‘doğalgaz ne olacak’ sorusu vardı. İlk aksiyon Almanya ve Avrupa Birliği’nden geldi. Kuzey Akım-2 projesinin iptal edildiğini duyurdular. Bence Rusya-Ukrayna krizini milat koyduğumuzda enerji krizine neden olan ilk hamle bu oldu. Beklenen bir hamle değildi. Bundan sonra da karşılıklı birçok hamle geldi. Ruble kararı çıktı, yaptırımlar oldu, ambargolar uygulandı, sabotajlar yapıldı. 2021 yılı başından beri neredeyse Rusya’dan Avrupa’ya yaklaşık 500 milyon metreküp akan doğalgaz şimdi sadece tek hatta düştü. Bunun miktarı da yaklaşık 25-45 milyon metreküp arasında değişiyor. Bu noktada Alman bakanın dediği gibi Rusya gazı kapattı demek ağır bir itham olur. Bu savaşı enerji denklemine ilk sokan Avrupa Birliği oldu. Kuzey Akım-2 ile bu başladı. Sonrasında karşılıklı hamleler oldu. Kimse yapıcı bir tutumda olmadı, olayların hep tansiyonunu yükseltici şekilde ilerlendi.”