Türk uzmanlar yorumladı: Ukrayna’daki krizi enerji denklemine ilk sokan Avrupa ülkeleri oldu
14:41 24.01.2023 (güncellendi: 14:42 24.01.2023)
© AP Photo / Dmitry LovetskyKuzey Akım
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Özel
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in, Avrupa’da yaşanan doğalgaz krizinden Moskova'yı sorumlu tutması ve Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘gaz vanasını kapattığını’ ileri sürmesini eleştiren Türk enerji uzmanları, krizin Avrupa’nın politikalarıyla başladığını ifade ediyor.
Enerji krizi nedeniyle zor günlerden geçen Avrupa’da politikacılardan faturayı Rusya’ya kesen açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya’ya gaz tedarikini ihlal etmekle Rus yetkilileri suçladı.
Habeck, Almanya’nın Brunsbüttel Limanı’ndaki yüzer LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) terminalini karşılama töreninde, “Almanya'nın tüm gaz arzının yarısı, Putin'in gaz vanasını kapatması ve boru hattının işe yaramaz hale gelmesi nedeniyle baltalanmış oldu. Bu, öngörülebilir gelecekte de çalışmayacağı anlamına gelir. Yani, şimdi önceki tedarik hacimlerinin yarısına bile sahip değiliz” açıklamasında bulundu.
Alman Bakan Habeck’in bu açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Türk enerji uzmanları ise açıklamanın tam manası ile gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.
‘Savaşı enerji denklemine ilk sokan Avrupa Birliği oldu’
GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, “Rusya-Ukrayna arasındaki kriz başlamadan önce de bir enerji krizinden söz ediyorduk. Doğalgaz fiyatları bu savaş başlamadan önce de çok fazla yükselmişti” diyerek şunları söyledi:
“Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonun başlamasının hemen ardında herkesin aklında ‘doğalgaz ne olacak’ sorusu vardı. İlk aksiyon Almanya ve Avrupa Birliği’nden geldi. Kuzey Akım-2 projesinin iptal edildiğini duyurdular. Bence Rusya-Ukrayna krizini milat koyduğumuzda enerji krizine neden olan ilk hamle bu oldu. Beklenen bir hamle değildi. Bundan sonra da karşılıklı birçok hamle geldi. Ruble kararı çıktı, yaptırımlar oldu, ambargolar uygulandı, sabotajlar yapıldı. 2021 yılı başından beri neredeyse Rusya’dan Avrupa’ya yaklaşık 500 milyon metreküp akan doğalgaz şimdi sadece tek hatta düştü. Bunun miktarı da yaklaşık 25-45 milyon metreküp arasında değişiyor. Bu noktada Alman bakanın dediği gibi Rusya gazı kapattı demek ağır bir itham olur. Bu savaşı enerji denklemine ilk sokan Avrupa Birliği oldu. Kuzey Akım-2 ile bu başladı. Sonrasında karşılıklı hamleler oldu. Kimse yapıcı bir tutumda olmadı, olayların hep tansiyonunu yükseltici şekilde ilerlendi.”
‘Bu kriz Rusya’ya ve Putin’e fatura edildi’
Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu da Avrupa’daki doğalgaz krizinin Rusya’nın Ukrayna operasyonundan önce başladığını söyleyerek şunları kaydetti:
“Aslında Avrupa’da doğalgaz krizi Rusya-Ukrayna savaşından önce başlamıştı. Temelde olan şey doğalgaz fiyatlarının dramatik bir şekilde artışıydı. Avrupa’nın birtakım önlemler alması da bu noktada başladı. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce ya da Rusya’nın Avrupa’ya karşı yaptırımları başlamadan önce zaten ortada bir kriz vardı. Ancak bir şekilde Avrupa ülkeleri tarafından bu kriz Rusya’ya ve Putin’e fatura edildi, bir şekilde günah keçisi ilan edildi. Dolayısıyla bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. Avrupa Birliği’nin daha sürdürülebilir bir enerji politikası olsaydı eğer doğalgaz kaynaklarını çeşitlendirebilseydi böyle bir kriz daha rahat atlatılabilirdi.”