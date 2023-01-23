Rus uzman Grivaç: TürkAkım, taahhütlerin tam kapasite nasıl yerine getirildiğinin en iyi örneği

“Kuzey Akım-2’ye izin verme sürecini askıya alan belgeyi sunan Habeck’in yönetimindeki bakanlık oldu. Yine onun yönetimindeki bakanlık, Gazprom Germania şirketine ait varlıklarını ticari platformlardan çeken adımlar attı ve sonbaharda onları millileştirdi. Almanya, yaptırım uygulayan ve Siemens Energy, yani Alman şirketine ait fabrikada bakımı yapılan türbini Gazprom’a vermeyen Kanada’nın eylemlerine karşı koyamadı. Bu türbin nedense Almanya’ya, bu tür türbinlerin bakımının bugün olan, yarın olmayan, ertesi gün yine olan yaptırım eğilimlere göre değil taahhütlere uygun olarak bakımının yapılacağı yönünde hiçbir belge ve garanti verilmeden iade edildi. Sonuç olarak bu, Kuzey Akım’ın askıya alınmasına yol açtı. Sonra Kuzey Akım’lara karşı sabotaj gerçekleştirildi. Almanya dahil Avrupa ülkelerinin bu sabotajla ilgili araştırmayı nasıl yürüttüğü, failleri bulmak istemediğini gösteriyor. Bazılarının iddia etme cüretini gösterdiği gibi, fail Rusya olsaydı, bunu zevkle ve çok hızlı biçimde kanıtlarlardı. Ancak belli ki gerçekler bazı çok tatsız ve hatta bazı tabu konulara işaret ediyor. Bu nedenle, tüm bu soruşturmayla ilgili en iyi ihtimalle frene basıldı, en kötü ihtimalle de izlerin örtülmesine izin verildi. Üstelik tüm bu hikaye, Almanya’nın da aktif olarak yer aldığı Rusya’ya yönelik yaptırım paketleriyle tatlandırılıyor.”