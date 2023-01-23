Rus uzman Grivaç: TürkAkım, taahhütlerin tam kapasite nasıl yerine getirildiğinin en iyi örneği
21:28 23.01.2023 (güncellendi: 21:31 23.01.2023)
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Almanya Savunma Bakanı Robert Habeck’in doğalgaz krizinde Moskova’yı suçlamasını değerlendiren Grivaç, tüm suçlamaların bariz yalan olduğunu ve kabahati başkasına yükleme çabası olduğunu belirtti.
Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Sputnik’e açıklamasında, “Habeck başka ne yapabilirdi ki? Alman ekonomisi ve Alman tüketiciler için bu kadar talihsiz sonuçlara yol açan şeyin kendi eylemleri olduğunu söyleyemezdi. Ne de olsa, şu anda tüm Alman vatandaşlarının acı çekmesinin nedeni tam da onun aceleci eylemleri oldu. Üstelik sadece Almanya değil tüm Avrupa Birliği. Habeck böyle siyasi ve sözlü beceriler sergileyerek birilerini, boruda gaz yoksa bundan Rusya’nın sorumlu olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Neyse ki, herkes gerçekte ne olduğunu çok iyi biliyor” ifadesini kullandı.
Rus uzmanın görüşüne göre, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatlarının durmasına yol açan Habeck’in bakanlığı oldu:
“Kuzey Akım-2’ye izin verme sürecini askıya alan belgeyi sunan Habeck’in yönetimindeki bakanlık oldu. Yine onun yönetimindeki bakanlık, Gazprom Germania şirketine ait varlıklarını ticari platformlardan çeken adımlar attı ve sonbaharda onları millileştirdi. Almanya, yaptırım uygulayan ve Siemens Energy, yani Alman şirketine ait fabrikada bakımı yapılan türbini Gazprom’a vermeyen Kanada’nın eylemlerine karşı koyamadı. Bu türbin nedense Almanya’ya, bu tür türbinlerin bakımının bugün olan, yarın olmayan, ertesi gün yine olan yaptırım eğilimlere göre değil taahhütlere uygun olarak bakımının yapılacağı yönünde hiçbir belge ve garanti verilmeden iade edildi. Sonuç olarak bu, Kuzey Akım’ın askıya alınmasına yol açtı. Sonra Kuzey Akım’lara karşı sabotaj gerçekleştirildi. Almanya dahil Avrupa ülkelerinin bu sabotajla ilgili araştırmayı nasıl yürüttüğü, failleri bulmak istemediğini gösteriyor. Bazılarının iddia etme cüretini gösterdiği gibi, fail Rusya olsaydı, bunu zevkle ve çok hızlı biçimde kanıtlarlardı. Ancak belli ki gerçekler bazı çok tatsız ve hatta bazı tabu konulara işaret ediyor. Bu nedenle, tüm bu soruşturmayla ilgili en iyi ihtimalle frene basıldı, en kötü ihtimalle de izlerin örtülmesine izin verildi. Üstelik tüm bu hikaye, Almanya’nın da aktif olarak yer aldığı Rusya’ya yönelik yaptırım paketleriyle tatlandırılıyor.”
TürkAkım’a işaret eden Grivaç’in görüşüne göre Almanya, Rusya’yla normal işbirliği yapsaydı Avrupa’ya kesintisiz Rus gazı tedarikini sağlayabilir, en büyüyen enerji krizini önleyebilirdi:
“Berlin, Moskova ile yapıcı işbirliği geliştirmek için tüm fırsatlara sahipti. Avrupa’nın mevcut büyüyen enerji krizini önleyebilirdi. TürkAkım’a bakın. Rusya’yla normal işbirliği yapılınca tüm yükümlülüklerin tam kapasite yerine getirildiğini, bu sayede Rus enerji kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden aralıksız tedarik edildiğinin en iyi örneği. Almanya, okyanus ötesindeki sözde partnerlerine az güvenmesi lazım. Zira mevcut durumdan en çok yararlanan ABD oldu. Bu nedenle Sayın Habeck’in, Rusya’nın suçlu olduğu, Almanya’nın enerji kaynakları için yüksek bedel ödediği iddiaları bariz yalan ve kabahati başkasına yükleme çabası.”