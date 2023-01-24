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https://sputniknews.com.tr/20230124/starlinkin-turkiyede-hizmete-girecegi-tarih-guncellendi-1066113895.html
Starlink'in Türkiye'de hizmete gireceği tarih güncellendi
Starlink'in Türkiye'de hizmete gireceği tarih güncellendi
Starlink, yeni güncelleme sonrası Türkiye'nin de eklendiği görülen haritada 2024 yılında hizmete girecek. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:07+0300
2023-01-24T14:16+0300
yaşam
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hizmet
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ABD ve Avrupa'nın pek çok bölümünde kullanıma açılan Starlink'in Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Starlink, Türkiye'de aktif olarak kullanılmıyor. Türkiye'deki kullanımının 2023 yılında olacağı söylense de şirket 'hizmet haritasını' güncelledi.Cumhuriyet'in aktardığına göre, yeni güncelleme sonrası Türkiye'nin de eklendiği görülen haritada Starlink'in 2024 yılında hizmete gireceği görülüyor.Starlink şu anda ABD başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelerde hizmet veriyor.Geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna krizisonrasındaki dönemde Ukrayna'ya destek vermek amacıyla yüksek oranda Starlink uydusu kullanıma açılmıştı.Türkiye'de ne kadar TL'ye hizmet vereceği bilinmese de fiyatlar pek çok ülkede 499 dolar civarında seyrediyor.
https://sputniknews.com.tr/20220926/starlink-uydulari-turkiye-semalarinda-bircok-ilden-goruntulendi-1061626309.html
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starlink, türkiye, hizmet
starlink, türkiye, hizmet

Starlink'in Türkiye'de hizmete gireceği tarih güncellendi

14:07 24.01.2023 (güncellendi: 14:16 24.01.2023)
© AFP 2023 / HANDOUTElon Musk'ın Starlink projesi
Elon Musk'ın Starlink projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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Starlink, yeni güncelleme sonrası Türkiye'nin de eklendiği görülen haritada 2024 yılında hizmete girecek.
ABD ve Avrupa'nın pek çok bölümünde kullanıma açılan Starlink'in Türkiye'ye ne zaman geleceği merak ediliyordu. Starlink, Türkiye'de aktif olarak kullanılmıyor. Türkiye'deki kullanımının 2023 yılında olacağı söylense de şirket 'hizmet haritasını' güncelledi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre, yeni güncelleme sonrası Türkiye'nin de eklendiği görülen haritada Starlink'in 2024 yılında hizmete gireceği görülüyor.
Starlink şu anda ABD başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Ukrayna gibi ülkelerde hizmet veriyor.
Geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna krizisonrasındaki dönemde Ukrayna'ya destek vermek amacıyla yüksek oranda Starlink uydusu kullanıma açılmıştı.
Türkiye'de ne kadar TL'ye hizmet vereceği bilinmese de fiyatlar pek çok ülkede 499 dolar civarında seyrediyor.
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