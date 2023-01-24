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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/skandala-imza-atan-ukrayna-bassavci-yardimcisi-simonenko-istifa-etti-1066114347.html
Skandala imza atan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Simonenko istifa etti
Skandala imza atan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Simonenko istifa etti
Yeni yılı İspanya'nın ünlü sahil kenti Marbella'da karşıladığı için Ukrayna'da eleştirilerin odağına oturan Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko görevini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:13+0300
2023-01-24T14:14+0300
ukrayna krizi
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Ukrayna'nın savaşta olmasına rağmen özel günlerde yurtdışını tercih ederek ülkede infiale yol açan Ukraynalı bürokratlara yenisi eklendi.2023'ü Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya'nın ardından Başsavcı Yardımcısı Simonenko Marbella'daki 10 günlük yılbaşı tatili nedeniyle Ukrayna halkı tarafından hedef tahtasına oturtuldu.Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Simonenko, yoğun tepkilerin ardından görevinden istifa etti.Simonenko'nun 10 günlük tatilde iş insanı Grigoriy Kozlovskiy'in arabasını kullandığı da basına yansımış ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bürokratların ve milletvekillerinin yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı.Simonenko'nun Zelenskiy'in yolsuzluk iddiaları nedeniyle bazı bürokratları görevden alma planlarından dolayı görevinden ayrılmış olabileceği de Ukrayna basınında sıkça yazılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/sinir-guvenlik-birimi-sozcusu-plantovskayanin-paylasimlari-ukraynayi-karistirdi-1065601981.html
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ukrayna, yurtdışı, yurtdışı seyahat, ispanya

Skandala imza atan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Simonenko istifa etti

14:13 24.01.2023 (güncellendi: 14:14 24.01.2023)
© AAUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Yeni yılı İspanya'nın ünlü sahil kenti Marbella'da karşıladığı için Ukrayna'da eleştirilerin odağına oturan Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko görevini bıraktı.
Ukrayna'nın savaşta olmasına rağmen özel günlerde yurtdışını tercih ederek ülkede infiale yol açan Ukraynalı bürokratlara yenisi eklendi.
2023'ü Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya'nın ardından Başsavcı Yardımcısı Simonenko Marbella'daki 10 günlük yılbaşı tatili nedeniyle Ukrayna halkı tarafından hedef tahtasına oturtuldu.
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Simonenko, yoğun tepkilerin ardından görevinden istifa etti.

Simonenko'nun 10 günlük tatilde iş insanı Grigoriy Kozlovskiy'in arabasını kullandığı da basına yansımış ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bürokratların ve milletvekillerinin yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı.

Simonenko'nun Zelenskiy'in yolsuzluk iddiaları nedeniyle bazı bürokratları görevden alma planlarından dolayı görevinden ayrılmış olabileceği de Ukrayna basınında sıkça yazılıyor.
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Ukrayna krizi
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
10 Ocak, 18:30
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