https://sputniknews.com.tr/20230124/skandala-imza-atan-ukrayna-bassavci-yardimcisi-simonenko-istifa-etti-1066114347.html

Skandala imza atan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Simonenko istifa etti

Skandala imza atan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Simonenko istifa etti

Yeni yılı İspanya'nın ünlü sahil kenti Marbella'da karşıladığı için Ukrayna'da eleştirilerin odağına oturan Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko görevini... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T14:13+0300

2023-01-24T14:13+0300

2023-01-24T14:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

yurtdışı

yurtdışı seyahat

ispanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053952817_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aaa7eaa443dfeafa69f5fcc607a0f0b8.jpg

Ukrayna'nın savaşta olmasına rağmen özel günlerde yurtdışını tercih ederek ülkede infiale yol açan Ukraynalı bürokratlara yenisi eklendi.2023'ü Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya'nın ardından Başsavcı Yardımcısı Simonenko Marbella'daki 10 günlük yılbaşı tatili nedeniyle Ukrayna halkı tarafından hedef tahtasına oturtuldu.Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Simonenko, yoğun tepkilerin ardından görevinden istifa etti.Simonenko'nun 10 günlük tatilde iş insanı Grigoriy Kozlovskiy'in arabasını kullandığı da basına yansımış ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bürokratların ve milletvekillerinin yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı.Simonenko'nun Zelenskiy'in yolsuzluk iddiaları nedeniyle bazı bürokratları görevden alma planlarından dolayı görevinden ayrılmış olabileceği de Ukrayna basınında sıkça yazılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230110/sinir-guvenlik-birimi-sozcusu-plantovskayanin-paylasimlari-ukraynayi-karistirdi-1065601981.html

ukrayna

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, yurtdışı, yurtdışı seyahat, ispanya