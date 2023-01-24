Skandala imza atan Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Simonenko istifa etti
14:13 24.01.2023 (güncellendi: 14:14 24.01.2023)
© AAUkrayna bayrağı
© AA
Yeni yılı İspanya'nın ünlü sahil kenti Marbella'da karşıladığı için Ukrayna'da eleştirilerin odağına oturan Başsavcı Yardımcısı Aleksey Simonenko görevini bıraktı.
Ukrayna'nın savaşta olmasına rağmen özel günlerde yurtdışını tercih ederek ülkede infiale yol açan Ukraynalı bürokratlara yenisi eklendi.
2023'ü Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya'nın ardından Başsavcı Yardımcısı Simonenko Marbella'daki 10 günlük yılbaşı tatili nedeniyle Ukrayna halkı tarafından hedef tahtasına oturtuldu.
Deputy Prosecutor General Simonenko, during the war, went on vacation to Spain. His wife could not help but share the picture on Instagram, and thereby gave the public a reason to make sure once again that the Ukrainian elite continues to travel abroadhttps://t.co/SwQFU9zxd0 pic.twitter.com/J4NIPfA9Jb— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 23, 2023
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Simonenko, yoğun tepkilerin ardından görevinden istifa etti.
Simonenko'nun 10 günlük tatilde iş insanı Grigoriy Kozlovskiy'in arabasını kullandığı da basına yansımış ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bürokratların ve milletvekillerinin yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı.
Simonenko'nun Zelenskiy'in yolsuzluk iddiaları nedeniyle bazı bürokratları görevden alma planlarından dolayı görevinden ayrılmış olabileceği de Ukrayna basınında sıkça yazılıyor.
Simonenko'nun 10 günlük tatilde iş insanı Grigoriy Kozlovskiy'in arabasını kullandığı da basına yansımış ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bürokratların ve milletvekillerinin yurtdışında tatil yapmasını yasaklamıştı.
Simonenko'nun Zelenskiy'in yolsuzluk iddiaları nedeniyle bazı bürokratları görevden alma planlarından dolayı görevinden ayrılmış olabileceği de Ukrayna basınında sıkça yazılıyor.