Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok
Ülkesi savaştayken yılbaşını Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya, Yeni yıl kutlamaları için gittiği Paris'te ve Odessa'daki bir gece kulübünde eğlendiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca büyük bir skandala yol açtı.
Plantovskaya'nın Yeni Yıl gecesi Eyfel Kulesi yakınından ve Odessa'daki lüks gece kulübünden yaptığı paylaşım, çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da birçok vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.
Çok sayıda Ukraynalı, Facebook ve TikTok hesaplarından yapılan paylaşımların ardından Plantovskaya'nın bu tutumunu yersizlik olarak niteledi.
Plantovskaya, gelen tepkiler üzerine Facebook hesabını kilitlerken TikTok hesabını tümüyle sildi.
Çok sayıda Ukraynalı, Facebook ve TikTok hesaplarından yapılan paylaşımların ardından Plantovskaya'nın bu tutumunu yersizlik olarak niteledi.
Plantovskaya, gelen tepkiler üzerine Facebook hesabını kilitlerken TikTok hesabını tümüyle sildi.
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok