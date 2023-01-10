Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı

Plantovskaya'nın Yeni Yıl gecesi Eyfel Kulesi yakınından ve Odessa'daki lüks gece kulübünden yaptığı paylaşım, çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da birçok vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.



Çok sayıda Ukraynalı, Facebook ve TikTok hesaplarından yapılan paylaşımların ardından Plantovskaya'nın bu tutumunu yersizlik olarak niteledi.



Plantovskaya, gelen tepkiler üzerine Facebook hesabını kilitlerken TikTok hesabını tümüyle sildi.