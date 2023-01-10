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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230110/sinir-guvenlik-birimi-sozcusu-plantovskayanin-paylasimlari-ukraynayi-karistirdi-1065601981.html
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Ülkesi savaştayken yılbaşını Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya, Yeni yıl kutlamaları için... 10.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-10T18:30+0300
2023-01-10T18:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
gece kulübü
savaş
paris
odessa
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Plantovskaya'nın Yeni Yıl gecesi Eyfel Kulesi yakınından ve Odessa'daki lüks gece kulübünden yaptığı paylaşım, çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da birçok vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.Çok sayıda Ukraynalı, Facebook ve TikTok hesaplarından yapılan paylaşımların ardından Plantovskaya'nın bu tutumunu yersizlik olarak niteledi.Plantovskaya, gelen tepkiler üzerine Facebook hesabını kilitlerken TikTok hesabını tümüyle sildi.
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ukrayna, gece kulübü, savaş, paris, odessa
ukrayna, gece kulübü, savaş, paris, odessa

Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı

18:30 10.01.2023
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
© TikTok
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Ülkesi savaştayken yılbaşını Paris'te karşılayan Ukrayna Devlet Sınır Servisi Güney Bölge İdaresi Sözcüsü İvanna Plantovskaya, Yeni yıl kutlamaları için gittiği Paris'te ve Odessa'daki bir gece kulübünde eğlendiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca büyük bir skandala yol açtı.
Plantovskaya'nın Yeni Yıl gecesi Eyfel Kulesi yakınından ve Odessa'daki lüks gece kulübünden yaptığı paylaşım, çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da birçok vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Çok sayıda Ukraynalı, Facebook ve TikTok hesaplarından yapılan paylaşımların ardından Plantovskaya'nın bu tutumunu yersizlik olarak niteledi.

Plantovskaya, gelen tepkiler üzerine Facebook hesabını kilitlerken TikTok hesabını tümüyle sildi.
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok
© TikTokSınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
Sınır güvenlik birimi sözcüsü Plantovskaya'nın Paris'teki yılbaşı paylaşımları Ukrayna'yı karıştırdı
© TikTok
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