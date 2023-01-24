https://sputniknews.com.tr/20230124/schneider-enerji-iscilerinin-grevi-cumhurbaskani-karariyla-60-gun-ertelendi-1066097736.html
Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi
Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi
Cumhurbaşkanı kararı ile Kocaeli'nde bulunan bir fabrikadaki grev kararının 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü' için 60 gün süreyle ertelenmesine... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T01:48+0300
2023-01-24T01:48+0300
2023-01-24T01:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
imza
schneider electric
işçi
grev
erteleme
erteleme kararı
kocaeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden' 60 gün süreyle ertelendi.Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221213/milli-guvenligi-bozucu-nitelikte-gorulen-2-grev-cumhurbaskani-karari-ile-60-gun-ertelendi-1064513579.html
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, imza, schneider electric, işçi, grev, erteleme, erteleme kararı, kocaeli, çayırova
recep tayyip erdoğan, resmi gazete, imza, schneider electric, işçi, grev, erteleme, erteleme kararı, kocaeli, çayırova
Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi
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Cumhurbaşkanı kararı ile Kocaeli'nde bulunan bir fabrikadaki grev kararının 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü' için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden' 60 gün süreyle ertelendi.
Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.