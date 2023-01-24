https://sputniknews.com.tr/20230124/schneider-enerji-iscilerinin-grevi-cumhurbaskani-karariyla-60-gun-ertelendi-1066097736.html

Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi

Schneider Enerji işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi

Cumhurbaşkanı kararı ile Kocaeli'nde bulunan bir fabrikadaki grev kararının 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü' için 60 gün süreyle ertelenmesine... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T01:48+0300

2023-01-24T01:48+0300

2023-01-24T01:48+0300

türkiye

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erteleme

erteleme kararı

kocaeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan iş yerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden' 60 gün süreyle ertelendi.Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221213/milli-guvenligi-bozucu-nitelikte-gorulen-2-grev-cumhurbaskani-karari-ile-60-gun-ertelendi-1064513579.html

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