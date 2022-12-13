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https://sputniknews.com.tr/20221213/milli-guvenligi-bozucu-nitelikte-gorulen-2-grev-cumhurbaskani-karari-ile-60-gun-ertelendi-1064513579.html
'Milli güvenliği bozucu nitelikte' görülen 2 grev, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
'Milli güvenliği bozucu nitelikte' görülen 2 grev, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Cumhurbaşkanı kararı ile Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli'ndeki grev kararlarının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T07:13+0300
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türkiye
sendika
grev
cumhurbaşkanı kararı
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki işyerinde Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.
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sendika, grev, cumhurbaşkanı kararı
sendika, grev, cumhurbaşkanı kararı

'Milli güvenliği bozucu nitelikte' görülen 2 grev, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

07:13 13.12.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı kararı ile Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli'ndeki grev kararlarının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki işyerinde Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.
Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.
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