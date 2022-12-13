https://sputniknews.com.tr/20221213/milli-guvenligi-bozucu-nitelikte-gorulen-2-grev-cumhurbaskani-karari-ile-60-gun-ertelendi-1064513579.html

'Milli güvenliği bozucu nitelikte' görülen 2 grev, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

'Milli güvenliği bozucu nitelikte' görülen 2 grev, Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi

Cumhurbaşkanı kararı ile Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli'ndeki grev kararlarının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sendika

grev

cumhurbaşkanı kararı

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki işyerinde Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince verildi.

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