https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-idlibdeki-teroristler-rus-askerlerine-yonelik-sabotaj-ve-saldiri-hazirligi-yapiyor-1066135441.html
Rusya: İdlib’deki teröristler Rus askerlerine yönelik sabotaj ve saldırı hazırlığı yapıyor
Rusya: İdlib’deki teröristler Rus askerlerine yönelik sabotaj ve saldırı hazırlığı yapıyor
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren teröristlerin, Suriye hükümet güçlerine ve Rus... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T23:03+0300
2023-01-24T23:03+0300
2023-01-24T23:03+0300
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren terörist oluşumların, gerilimi tırmandırma ve Rusya-Türkiye ateşkesi ortaklaşa sağlama anlaşmasını bozma amacıyla Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine ve Rus askerlere yönelik sabotaj ve saldırı serisi hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi geldi” açıklamasında bulundu.İdlib bölgesinin Ez-Ziara, Kafrinca ve Karkur yerleşimlerinde, terörist grupların ve zırhlı teçhizatın yoğunlaştığının ve bu bölgeye, mühimmatla donatılan el yapımı insansız hava araçlarının ve çok namlulu roketatarların aktarıldığının tespit edildiğini anlatan Yegorov, teröristlerin, misilleme ateşin açılmasına yol açmak amacıyla bu araçlar sayesinde Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine kışkırtıcı saldırılar düzenlemeyi planladığını belirtti.Yegorov, “Ardından militanlar, Rusya ve Suriye ordularını, yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki yerleşimlere gelişigüzel saldırılar düzenlemekle suçlamak için yıkılan sivil altyapı gösteren videoları sosyal ağlar üzerinden yaymayı planlıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230120/idlib-valisi-salhab-bolgenin-anavatan-topraklarina-geri-donmesi-hic-olmadigi-kadar-yakin-1065988081.html
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rusya, idlib, suriye, provokasyon
Rusya: İdlib’deki teröristler Rus askerlerine yönelik sabotaj ve saldırı hazırlığı yapıyor
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren teröristlerin, Suriye hükümet güçlerine ve Rus askerlere yönelik sabotaj ve saldırı hazırlığı içinde olduğunu söyledi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren terörist oluşumların, gerilimi tırmandırma ve Rusya-Türkiye ateşkesi ortaklaşa sağlama anlaşmasını bozma amacıyla Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine ve Rus askerlere yönelik sabotaj ve saldırı serisi hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgi geldi” açıklamasında bulundu.
İdlib bölgesinin Ez-Ziara, Kafrinca ve Karkur yerleşimlerinde, terörist grupların ve zırhlı teçhizatın yoğunlaştığının ve bu bölgeye, mühimmatla donatılan el yapımı insansız hava araçlarının ve çok namlulu roketatarların aktarıldığının tespit edildiğini anlatan Yegorov, teröristlerin, misilleme ateşin açılmasına yol açmak amacıyla bu araçlar sayesinde Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine kışkırtıcı saldırılar düzenlemeyi planladığını belirtti.
Yegorov, “Ardından militanlar, Rusya ve Suriye ordularını, yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki yerleşimlere gelişigüzel saldırılar düzenlemekle suçlamak için yıkılan sivil altyapı gösteren videoları sosyal ağlar üzerinden yaymayı planlıyor” dedi.