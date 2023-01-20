https://sputniknews.com.tr/20230120/idlib-valisi-salhab-bolgenin-anavatan-topraklarina-geri-donmesi-hic-olmadigi-kadar-yakin-1065988081.html
İdlib Valisi Salhab: Bölgenin anavatan topraklarına geri dönmesi hiç olmadığı kadar yakın
İdlib Valisi Salhab: Bölgenin anavatan topraklarına geri dönmesi hiç olmadığı kadar yakın
İdlib’deki militanların, bölgenin kuzey ve kuzeybatısındaki son kalelerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen İdlib Valisi Salhab, bölgedeki tüm şehir ve... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T19:06+0300
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İdlib Valisi Tahir Salhab, Sputnik’e verdiği röportajda, “Kırsal kesimde terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerdeki sivillerden her gün onlarca mesaj ve çağrı alıyoruz. Hükümet ordusunun geri dönmesini ve bölgenin tamamen kurtarılmasını bekliyorlar. Onlar sıkça militanların yerel sakinleri gözaltına aldığını, kaçırdığını ve öldürdüğünü, militanların bakımı için çok büyük aylık meblağlar ödemeye zorlandıklarını ve kısacası soyulduklarını yazıyorlar. Bu insanlar Şam’dan koruma istiyorlar” ifadelerini kullandı.Şam’ın kontrolünde olmayan yerleşimlerdeki insanların düzenli olarak, Nusra militanlarının yiyecek ve insani yardım malzemelerini ellerinden aldıktan sonra pazarda yerel sakinlere fahiş fiyatlardan sattığından şikayetçi olduğunu kaydeden Salhab, sözlerini şöyle sürdürdü:“Suriye hükümetinin, Rusya tarafıyla birlikte, bölgemizin tüm toprakları üzerinde bir an önce Şam’ın kontrolünü yeniden sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığı bir sır değil. Bu, aslında militanlar tarafından rehin alınan binlerce ailenin hayatını kurtaracak.”Suriye devletinin önceki yıllarda, militanların kontrolündeki bölgelerden sivillerin çıkabilmesi için insani koridorların açılması üzerinde çalıştığını anımsatan Vali, “Ama silahlı gruplar hep buna engel oldu. Onlar şimdi de hükümet kontrolündeki bölgelere giden yolları engellemeye devam ediyor. İnsanları teröristlerin elinden kurtarmak son derece zor. Onlar insanları canlı kalkan olarak kullanıyor” dedi.İdlib’de, bir dizi yerleşim yeniden hükümet ordusunun kontrolüne geçtikten sonra yaklaşık 60 bin sığınmacının evlerine dönme fırsatını elde ettiğini söyleyen Salhab, sığınmacıların evlerine dönmesi konusunda Rus askerlerden de destek aldıklarını belirterek şöyle devam etti:“Şimdi, bölgenin kuzeydoğusundaki Maret en-Numan şehrine sakinlerinin dönmesi konusu üzerinde çalışıyoruz. Rus dostlarımız ve partnerlerimiz, güvenlik ve lojistiğin hızla ve kaliteli biçimde sağlanması konusunda bize yardımcı oluyor. Biz de yeni kurtarılan şehirde insanların konforlu yaşayabilmesi için bir an önce altyapısını iyileştirmeye çalışıyoruz.”
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İdlib Valisi Salhab: Bölgenin anavatan topraklarına geri dönmesi hiç olmadığı kadar yakın
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İdlib’deki militanların, bölgenin kuzey ve kuzeybatısındaki son kalelerini kaybetmek üzere olduğunu söyleyen İdlib Valisi Salhab, bölgedeki tüm şehir ve köylerinin Suriye devleti topraklarına geri dönmesinin 'hiç olmadığı kadar yakın' olduğunu belirtti.
İdlib Valisi Tahir Salhab, Sputnik’e verdiği röportajda, “Kırsal kesimde terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerdeki sivillerden her gün onlarca mesaj ve çağrı alıyoruz. Hükümet ordusunun geri dönmesini ve bölgenin tamamen kurtarılmasını bekliyorlar. Onlar sıkça militanların yerel sakinleri gözaltına aldığını, kaçırdığını ve öldürdüğünü, militanların bakımı için çok büyük aylık meblağlar ödemeye zorlandıklarını ve kısacası soyulduklarını yazıyorlar. Bu insanlar Şam’dan koruma istiyorlar” ifadelerini kullandı.
Şam’ın kontrolünde olmayan yerleşimlerdeki insanların düzenli olarak, Nusra militanlarının yiyecek ve insani yardım malzemelerini ellerinden aldıktan sonra pazarda yerel sakinlere fahiş fiyatlardan sattığından şikayetçi olduğunu kaydeden Salhab, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suriye hükümetinin, Rusya tarafıyla birlikte, bölgemizin tüm toprakları üzerinde bir an önce Şam’ın kontrolünü yeniden sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığı bir sır değil. Bu, aslında militanlar tarafından rehin alınan binlerce ailenin hayatını kurtaracak.”
Suriye devletinin önceki yıllarda, militanların kontrolündeki bölgelerden sivillerin çıkabilmesi için insani koridorların açılması üzerinde çalıştığını anımsatan Vali, “Ama silahlı gruplar hep buna engel oldu. Onlar şimdi de hükümet kontrolündeki bölgelere giden yolları engellemeye devam ediyor. İnsanları teröristlerin elinden kurtarmak son derece zor. Onlar insanları canlı kalkan olarak kullanıyor” dedi.
İdlib’de, bir dizi yerleşim yeniden hükümet ordusunun kontrolüne geçtikten sonra yaklaşık 60 bin sığınmacının evlerine dönme fırsatını elde ettiğini söyleyen Salhab, sığınmacıların evlerine dönmesi konusunda Rus askerlerden de destek aldıklarını belirterek şöyle devam etti:
“Şimdi, bölgenin kuzeydoğusundaki Maret en-Numan şehrine sakinlerinin dönmesi konusu üzerinde çalışıyoruz. Rus dostlarımız ve partnerlerimiz, güvenlik ve lojistiğin hızla ve kaliteli biçimde sağlanması konusunda bize yardımcı oluyor. Biz de yeni kurtarılan şehirde insanların konforlu yaşayabilmesi için bir an önce altyapısını iyileştirmeye çalışıyoruz.”