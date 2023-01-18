Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, 2022’de yaşanan dış politika gelişmelerini yorumlayacağı senelik basın toplantısı başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230118/lavrov-yillik-basin-toplantisi-duzenliyor--1065864668.html
Lavrov yıllık basın toplantısı düzenliyor
Lavrov yıllık basın toplantısı düzenliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geride kalan senede ülkesinin dış politikasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendireceği yıllık basın toplantısını... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T11:18+0300
2023-01-18T11:18+0300
2023-01-18T11:18+0300
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Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, sergey lavrov
rusya, ukrayna, sergey lavrov
Lavrov yıllık basın toplantısı düzenliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geride kalan senede ülkesinin dış politikasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendireceği yıllık basın toplantısını düzenliyor.