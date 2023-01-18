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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230118/lavrov-yillik-basin-toplantisi-duzenliyor--1065864668.html
Lavrov yıllık basın toplantısı düzenliyor
Lavrov yıllık basın toplantısı düzenliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geride kalan senede ülkesinin dış politikasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendireceği yıllık basın toplantısını... 18.01.2023, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, sergey lavrov
rusya, ukrayna, sergey lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye

Lavrov yıllık basın toplantısı düzenliyor

11:18 18.01.2023
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geride kalan senede ülkesinin dış politikasıyla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendireceği yıllık basın toplantısını düzenliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, 2022’de yaşanan dış politika gelişmelerini yorumlayacağı senelik basın toplantısı başladı.
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