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NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt
NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt
Alman basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda destek beklememesi gerektiği ifadelerine tepki gösterdi... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T09:59+0300
2023-01-24T10:00+0300
dünya
nato
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'te aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Almanya'da yayın yapan Die Welt televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu kınadı. "İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü İsveç ve diğer NATO üyesi ülkelerde kıymetli bir değer. Bu tür uygunsuz hareketlerin otomatik olarak yasa dışı ilan edilmemesi de bu yüzden" ifadelerini kullandı. "İsveç hükümeti bu eylemi açıkça kınadı" hatırlatması yapan Stoltenberg, kendisinin de 'başka insanlara yapılan bu tür hakaretlere ve Stockholm sokaklarında şahit olunan bu davranışlara' karşı olduğunu belirtti. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya ile yakın temasta olduğunu, Türkiye ile de iletişimi sürdürdüğünü söyleyen Stoltenberg, "Macaristan ve Türkiye'den kendi parlamentolarında onay prosedürlerini hızlandırmalarını rica ediyorum" çağrısı yaptı.
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NATO Genel Sekreteri'nden 'İsveç üyelik için artık destek beklemesin' diyen Erdoğan'a yanıt

09:59 24.01.2023 (güncellendi: 10:00 24.01.2023)
© AFP 2023Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023
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Alman basınına konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği konusunda destek beklememesi gerektiği ifadelerine tepki gösterdi. İfade özgürlüğü hatırlatması yapan, bu yüzden de Kur'an yakma gibi uygunsuz eylemlerin otomatikman yasa dışı kabul edilmediğini söyleyen Stoltenberg, Türkiye ve Macaristan'a çağrı yaptı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'te aşırı sağcı lider Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Almanya'da yayın yapan Die Welt televizyonuna konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu kınadı. "İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü İsveç ve diğer NATO üyesi ülkelerde kıymetli bir değer. Bu tür uygunsuz hareketlerin otomatik olarak yasa dışı ilan edilmemesi de bu yüzden" ifadelerini kullandı.
"İsveç hükümeti bu eylemi açıkça kınadı" hatırlatması yapan Stoltenberg, kendisinin de 'başka insanlara yapılan bu tür hakaretlere ve Stockholm sokaklarında şahit olunan bu davranışlara' karşı olduğunu belirtti.
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya ile yakın temasta olduğunu, Türkiye ile de iletişimi sürdürdüğünü söyleyen Stoltenberg, "Macaristan ve Türkiye'den kendi parlamentolarında onay prosedürlerini hızlandırmalarını rica ediyorum" çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: NATO'ya üyelik konusunda artık bizden bir destek beklemesinler
Dün, 18:44
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