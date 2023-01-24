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https://sputniknews.com.tr/20230124/karakoydeki-ermeni-kilisesinde-cikan-yangin-sonduruldu-1-olu-2-yarali-1066098365.html
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı
Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T02:36+0300
2023-01-24T02:37+0300
türkiye
beyoğlu
karaköy
yangın
ölü
istanbul
kilise
ermeni
katolik kilisesi
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Yangın, saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy Müeyyetzade Mahallesi, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında meydana gelmişti. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının tamamen söndürüldüğü kilise lojmanında itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230123/karakoydeki-ermeni-kilisesinde-yangin-cikti-1066090508.html
türkiye
beyoğlu
karaköy
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beyoğlu, karaköy, yangın, ölü, istanbul, kilise, ermeni, katolik kilisesi
beyoğlu, karaköy, yangın, ölü, istanbul, kilise, ermeni, katolik kilisesi

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı

02:36 24.01.2023 (güncellendi: 02:37 24.01.2023)
© İHABeyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
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Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 2 kişinin yaralandığı olayda itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy Müeyyetzade Mahallesi, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında meydana gelmişti.
Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının tamamen söndürüldüğü kilise lojmanında itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
TÜRKİYE
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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