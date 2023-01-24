https://sputniknews.com.tr/20230124/karakoydeki-ermeni-kilisesinde-cikan-yangin-sonduruldu-1-olu-2-yarali-1066098365.html

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde çıkan yangın söndürüldü: 1 ölü, 2 yaralı

Beyoğlu’nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T02:36+0300

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türkiye

beyoğlu

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yangın

ölü

istanbul

kilise

ermeni

katolik kilisesi

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Yangın, saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy Müeyyetzade Mahallesi, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan Surp Pirgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında meydana gelmişti. Alev alev yanan lojmana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü. Soğutma ve arama çalışması yapan itfaiye ekipleri 4’üncü saatin sonunda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının tamamen söndürüldüğü kilise lojmanında itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230123/karakoydeki-ermeni-kilisesinde-yangin-cikti-1066090508.html

türkiye

beyoğlu

karaköy

istanbul

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