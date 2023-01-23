https://sputniknews.com.tr/20230123/karakoydeki-ermeni-kilisesinde-yangin-cikti-1066090508.html

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı

Beyoğlu’nda bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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kilise

yangın

karaköy

ermeni

türkiye

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Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde yangın çıktı.Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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