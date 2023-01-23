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https://sputniknews.com.tr/20230123/karakoydeki-ermeni-kilisesinde-yangin-cikti-1066090508.html
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Beyoğlu’nda bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T22:25+0300
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kilise
yangın
karaköy
ermeni
türkiye
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Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde yangın çıktı.Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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kilise, yangın, karaköy, ermeni
kilise, yangın, karaköy, ermeni

Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı

22:25 23.01.2023 (güncellendi: 22:33 23.01.2023)
© AAKaraköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı
Karaköy'deki Ermeni kilisesinde yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AA
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Beyoğlu’nda bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde yangın çıktı.
Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.
Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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