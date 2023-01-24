https://sputniknews.com.tr/20230124/istanbul-barajlarindaki-doluluk-son-10-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1066096238.html

İstanbul barajlarındaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul barajlarındaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T01:07+0300

2023-01-24T01:07+0300

2023-01-24T01:07+0300

türkiye

baraj

marmara bölgesi

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055217040_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_99bf285e2407bda8abada9c6096e6b50.jpg

İstanbul'un barajları doluluk oranında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55.25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29.96'ya düştü.Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31.8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4.22, Kazandere'de yüzde 4.22, Alibey'de 16.06, Istrancalar'da yüzde 25.32, Elmalı'da yüzde 26.22, Darlık'ta yüzde 27.8, Ömerli'de yüzde 32.69, Büyükçekmece'de yüzde 33.13, Sazlıdere'de yüzde 35.86, Terkos'ta 36.2 olarak ölçüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230107/kuraklik-ve-yagis-azliginin-etkisiyle-keban-baraj-golunde-cekilme-suruyor-1065497165.html

türkiye

marmara bölgesi

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

baraj, marmara bölgesi, istanbul