https://sputniknews.com.tr/20230124/istanbul-barajlarindaki-doluluk-son-10-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1066096238.html
İstanbul barajlarındaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde
İstanbul barajlarındaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde
Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T01:07+0300
2023-01-24T01:07+0300
2023-01-24T01:07+0300
türkiye
baraj
marmara bölgesi
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055217040_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_99bf285e2407bda8abada9c6096e6b50.jpg
İstanbul'un barajları doluluk oranında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55.25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29.96'ya düştü.Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31.8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4.22, Kazandere'de yüzde 4.22, Alibey'de 16.06, Istrancalar'da yüzde 25.32, Elmalı'da yüzde 26.22, Darlık'ta yüzde 27.8, Ömerli'de yüzde 32.69, Büyükçekmece'de yüzde 33.13, Sazlıdere'de yüzde 35.86, Terkos'ta 36.2 olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230107/kuraklik-ve-yagis-azliginin-etkisiyle-keban-baraj-golunde-cekilme-suruyor-1065497165.html
türkiye
marmara bölgesi
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055217040_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_23b952fdebc611c91ffbbb9a9343fb20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
baraj, marmara bölgesi, istanbul
baraj, marmara bölgesi, istanbul
İstanbul barajlarındaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde
Abone ol
Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı bu sene yüzde 29.96 ile ocak ayında yaşandı.
İstanbul'un barajları doluluk oranında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.
İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55.25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29.96'ya düştü.
Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31.8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.
Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4.22, Kazandere'de yüzde 4.22, Alibey'de 16.06, Istrancalar'da yüzde 25.32, Elmalı'da yüzde 26.22, Darlık'ta yüzde 27.8, Ömerli'de yüzde 32.69, Büyükçekmece'de yüzde 33.13, Sazlıdere'de yüzde 35.86, Terkos'ta 36.2 olarak ölçüldü.