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https://sputniknews.com.tr/20230107/kuraklik-ve-yagis-azliginin-etkisiyle-keban-baraj-golunde-cekilme-suruyor-1065497165.html
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Keban Baraj Gölü havzasında su seviyesinde düşüşe neden oldu. 07.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-07T23:09+0300
2023-01-07T23:12+0300
dünya
iklim değişikliği
yağış
kuraklık
keban baraj gölü
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Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.Bölgede 2020'den itibaren daha fazla etkisini gösteren küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü havzası ve barajı besleyen nehirlerde su çekilmesi devam ediyor.'Tabela ile su arasında yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu'Baraj Gölü havzasının Murat Nehri ile kesiştiği noktaya su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda yerleştiren "Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır" yazılı tabela ile su arasında kuraklık sonucu yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu.Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan arazilerde, bölgede yaşayan köylüler, tarımsal üretim yapıyor.Bölgede 35 yıldır balıkçılık yapan 58 yaşındaki Murtaza Kaya, yaşanan kuraklık dolayısıyla 2 yıldır suyun sürekli azaldığını söyledi.'Murat Nehri küçüldü'2000 yılından sonra su seviyesinde her yıl düşüş yaşadığını aktaran Kaya, "Murat Nehri küçüldü. Kuraklıktan dolayı su yok. Balıkçılar olarak çok mağdur olduk. Kuraklıktan dolayı barajımız dolmuyor. Zaten dünya genelinde büyük bir kuraklık var. İnşallah Allah bize rahmet gönderir ve sularımız bol olur. Eskiden barajımız doluydu" diye konuştu.'Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak'Yağışların olmadığını aktaran balıkçı Fadlı Kaynak, “Su seviyesi Gülüşkür köprüsüne bir metre kala geliyordu. 2 yıldan beri suyumuz yok. Yağış ve kar yok. Aşırı derecede zorluk çekiyoruz. Ağ atamıyoruz. Buraya vakit geçirmek için geliyoruz. Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak. Şu anda su yok. Bu sene kar şu ana kadar yağmadı. Yağış oldu ama çok az. O da toprağa bir iki karış işledi, kuraklık sürüyor. Şu anda konuştuğumuz yer bile suyun dibindeydi. Ama şu an burada duruyoruz. 50 metre dikine suyumuz yok. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Geçen yıl su düşmüştü ama bu kadar değildi. Bu sene aşırı derecede düştü. Şu an teknelerimiz çalışmıyor. Çünkü su yok ki çalışalım” dedi. '48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük' Suyun önceden köylerin dibine kadar geldiğini aktaran balıkçı Özgür Deniz, "Şu an su yok. Ondan dolayı balıkçılıkta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü balık da yok. Şu an neredeyse bitti, bir dere gibi kaldı. Su diye bir şey yok. Önceden barajdı, su doluydu. Hem de millet balıkçılıktan kazanıyordu. Ama şu an yok. Geçen sene kar ve yağmur vardı. Bu sene kupkuru. 48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210826/-turkiyedeki-gollerin-yuzde-60i-kurudu-1048347002.html
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iklim değişikliği, yağış, kuraklık, keban baraj gölü
iklim değişikliği, yağış, kuraklık, keban baraj gölü

Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

23:09 07.01.2023 (güncellendi: 23:12 07.01.2023)
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
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Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık, Keban Baraj Gölü havzasında su seviyesinde düşüşe neden oldu.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Bölgede 2020'den itibaren daha fazla etkisini gösteren küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü havzası ve barajı besleyen nehirlerde su çekilmesi devam ediyor.

'Tabela ile su arasında yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu'

Baraj Gölü havzasının Murat Nehri ile kesiştiği noktaya su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda yerleştiren "Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır" yazılı tabela ile su arasında kuraklık sonucu yaklaşık 2 kilometrelik mesafe oluştu.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2023
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan arazilerde, bölgede yaşayan köylüler, tarımsal üretim yapıyor.
Bölgede 35 yıldır balıkçılık yapan 58 yaşındaki Murtaza Kaya, yaşanan kuraklık dolayısıyla 2 yıldır suyun sürekli azaldığını söyledi.

'Murat Nehri küçüldü'

© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
1/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
2/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
3/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
4/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
5/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
6/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. - Sputnik Türkiye
7/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
1/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
2/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
3/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
4/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
5/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
6/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
7/7
© AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - KAMİL CANKILIÇ-AW798532
Türkiye’nin önemli barajlarından Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü.
2000 yılından sonra su seviyesinde her yıl düşüş yaşadığını aktaran Kaya, "Murat Nehri küçüldü. Kuraklıktan dolayı su yok. Balıkçılar olarak çok mağdur olduk. Kuraklıktan dolayı barajımız dolmuyor. Zaten dünya genelinde büyük bir kuraklık var. İnşallah Allah bize rahmet gönderir ve sularımız bol olur. Eskiden barajımız doluydu" diye konuştu.

'Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak'

Yağışların olmadığını aktaran balıkçı Fadlı Kaynak, “Su seviyesi Gülüşkür köprüsüne bir metre kala geliyordu. 2 yıldan beri suyumuz yok. Yağış ve kar yok. Aşırı derecede zorluk çekiyoruz. Ağ atamıyoruz. Buraya vakit geçirmek için geliyoruz. Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak. Şu anda su yok. Bu sene kar şu ana kadar yağmadı. Yağış oldu ama çok az. O da toprağa bir iki karış işledi, kuraklık sürüyor. Şu anda konuştuğumuz yer bile suyun dibindeydi. Ama şu an burada duruyoruz. 50 metre dikine suyumuz yok. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Geçen yıl su düşmüştü ama bu kadar değildi. Bu sene aşırı derecede düştü. Şu an teknelerimiz çalışmıyor. Çünkü su yok ki çalışalım” dedi.

'48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük'

Suyun önceden köylerin dibine kadar geldiğini aktaran balıkçı Özgür Deniz, "Şu an su yok. Ondan dolayı balıkçılıkta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü balık da yok. Şu an neredeyse bitti, bir dere gibi kaldı. Su diye bir şey yok. Önceden barajdı, su doluydu. Hem de millet balıkçılıktan kazanıyordu. Ama şu an yok. Geçen sene kar ve yağmur vardı. Bu sene kupkuru. 48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük" diye konuştu.
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