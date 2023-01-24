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https://sputniknews.com.tr/20230124/internetten-aldigi-motor-yagi-sahte-cikti-aracinda-50-bin-tllik-zarar-olustu-1066128058.html
İnternetten aldığı motor yağı sahte çıktı, aracında 50 bin TL'lik zarar oluştu
İnternetten aldığı motor yağı sahte çıktı, aracında 50 bin TL'lik zarar oluştu
Siirt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, aracının yağ değişimi için internetten yağ siparişi verdi. Aldığı motor yağının sahte çıkması üzerine... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:21+0300
2023-01-24T19:21+0300
türkiye
internet
motor
mahmut durmaz
araç
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Siirt'te yaşayan Mahmut Durmaz, aracı için internetten tanınmış bir markanın yağından sipariş etti. Yağ değişimi için servise giden Durmaz, burada yağın sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine araca koyulan sahte yağ boşaltıldı ve yerine yeni yağ konuldu. Ancak yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kaldı.Aracının bir süre sonra yatak sardığını belirten Durmaz, "150-200 TL bir farkla aldığı sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekiciyle Ankara'ya gönderdik. Aracın motorunun yatak sardığını söylediler. Bu da bana 50 bin TL'ye mal oldu" dedi.'İnternet sitelerine güvenim kalmadı'Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapan Durmaz, "Benim internet sitelerine güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda" dedi.Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilinen yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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internet, motor, mahmut durmaz, araç
internet, motor, mahmut durmaz, araç

İnternetten aldığı motor yağı sahte çıktı, aracında 50 bin TL'lik zarar oluştu

19:21 24.01.2023
© SELAMİ DENİZ-AW810782Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, aracının motor yağını değiştirmek için piyasa değeri 200 TL daha ucuz olduğu için internetten sipariş verdi. Durmaz, aldığı motor yağının sahte çıkmasıyla aracında 50 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kaldı.
Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, aracının motor yağını değiştirmek için piyasa değeri 200 TL daha ucuz olduğu için internetten sipariş verdi. Durmaz, aldığı motor yağının sahte çıkmasıyla aracında 50 bin TL'lik masrafla karşı karşıya kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© SELAMİ DENİZ-AW810782
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Siirt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mahmut Durmaz, aracının yağ değişimi için internetten yağ siparişi verdi. Aldığı motor yağının sahte çıkması üzerine Durmaz, 50 bin liralık masrafla karşı karşıya kaldı.
Siirt'te yaşayan Mahmut Durmaz, aracı için internetten tanınmış bir markanın yağından sipariş etti. Yağ değişimi için servise giden Durmaz, burada yağın sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine araca koyulan sahte yağ boşaltıldı ve yerine yeni yağ konuldu. Ancak yağ filtresi içinde bir miktar eski yağ kaldı.
Aracının bir süre sonra yatak sardığını belirten Durmaz, "150-200 TL bir farkla aldığı sahte yağı değiştirmemize rağmen böyle bir hasar verdi. Siirt'te arabanın servisi olmadığı için çekiciyle Ankara'ya gönderdik. Aracın motorunun yatak sardığını söylediler. Bu da bana 50 bin TL'ye mal oldu" dedi.

'İnternet sitelerine güvenim kalmadı'

Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapan Durmaz, "Benim internet sitelerine güvenim kalmadı, en iyisi gidip o yağın bayisinden bandrollü bir yağı ustasından almakta fayda var. Yerinde almakta fayda var, internete güvenim kalmadı bu konuda" dedi.
Sürücülerin araç bakımlarını yaparken mutlaka kaliteli ve bilinen yerlerden ürünlerini almaları konusunda uyaran oto yedek parça satıcısı Serdar Özyeşil, merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
internet - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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