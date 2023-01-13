https://sputniknews.com.tr/20230113/spkdan-21-internet-sitesi-icin-kapatma-talebi-1065700388.html

SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi

SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi. 13.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-13T08:50+0300

2023-01-13T08:50+0300

2023-01-13T08:50+0300

türkiye

internet sitesi

sermaye piyasası kurulu (spk)

kapatma

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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

türkiye

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internet sitesi, sermaye piyasası kurulu (spk), kapatma