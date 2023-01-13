SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
https://capitalxtendtr.com
https://quadrotrade.global
https://quadrotrade.com
https://tr1.maldofx2.com
https://customer1.maldofx.co
https://www.fxmarketxm.net
https://olivemarkets157.com
https://forekswebde.com
https://kriptorex23.com
https://www.hfm-9.com
https://fsmcapitals.net
https://www.fgcekonomi.com
https://www.idolyatirim4.com
https://diyojen.forexanalizlerim.net
https://www.16balansfx.com
https://www.hisseburadanal.com
https://onsfx2.com
https://forekspro14.com
https://moneyiletisim5.com
https://direct.fxpro-tr.center
https://www.btradingfinancialservices.com