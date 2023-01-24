https://sputniknews.com.tr/20230124/hakkaride-2-cocuk-annesi-kadin-evde-bogazi-kesilmis-halde-olu-bulundu-1066134401.html

Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Hakkari kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T22:50+0300

2023-01-24T22:50+0300

2023-01-24T22:50+0300

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kadın cinayetleri

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Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Hakkari Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi M.C. evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde bulunan kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili kocası ve yanında bulunan 2 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, hakkari, anne