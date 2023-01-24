https://sputniknews.com.tr/20230124/hakkaride-2-cocuk-annesi-kadin-evde-bogazi-kesilmis-halde-olu-bulundu-1066134401.html
Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Hakkari kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T22:50+0300
2023-01-24T22:50+0300
2023-01-24T22:50+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
hakkari
anne
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Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Hakkari Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi M.C. evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde bulunan kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ile ilgili kocası ve yanında bulunan 2 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230124/bursada-kadin-cinayeti-takip-ettigi-muzisyeni-kizinin-onunde-oldurdu-1066132925.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, hakkari, anne
kadın cinayeti, kadın cinayetleri, hakkari, anne
Hakkari'de 2 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
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Hakkari kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi kadın, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Hakkari Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'nde meydana geldi.
2 çocuk annesi M.C. evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Evde bulunan kocası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Polis ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay ile ilgili kocası ve yanında bulunan 2 kişinin ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.