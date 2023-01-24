https://sputniknews.com.tr/20230124/gates-ukraynadaki-catisma-bmnin-surdurulebilir-kalkinma-hedeflerine-ulasilmasini-yavaslatiyor-1066129785.html

Gates: Ukrayna'daki çatışma BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını yavaşlatıyor

Gates: Ukrayna'daki çatışma BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını yavaşlatıyor

ABD'li milyarder Bill Gates, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle BM'nin 2030 için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T20:47+0300

2023-01-24T20:47+0300

2023-01-24T20:47+0300

ukrayna krizi

abd

bill gates

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1e/1056801050_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_5dc63d81467987fdc23d4fdfa7fc767e.jpg

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Avustralya'nın Sydney kentindeki Lowy Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Birlemiş Milletler'in (BM) 2030 yılı için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını söyledi.Gates, “BM'nin 2030 yılı için belirlediği hedeflere, ‘sürdürülebilir kalkınma hedefleri’ olarak adlandırılan bu hedeflere ulaşamayacağız” dedi.Söz konusu hedeflerin oldukça gerçekçi olduğunu ve çatışmaların sona ereceğini, ancak gıda ve gübre fiyatlarındaki artışın Ukrayna’nın içinde olduğu kadar, dışında da aynı sayıda insanın ölümüne yol açacağını vurguladı.Gates ayrıca, Kovid-19, iklim değişikliği ve diğer güncel konuları görüştüğü Başbakanı Anthony Albaniz ile de bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/chomsky-dunya-geri-donusu-olmayan-bir-felakete-yaklasiyor-1066076693.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bill gates, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)