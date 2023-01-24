https://sputniknews.com.tr/20230124/gates-ukraynadaki-catisma-bmnin-surdurulebilir-kalkinma-hedeflerine-ulasilmasini-yavaslatiyor-1066129785.html
Gates: Ukrayna'daki çatışma BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını yavaşlatıyor
Gates: Ukrayna'daki çatışma BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını yavaşlatıyor
ABD'li milyarder Bill Gates, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle BM'nin 2030 için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını söyledi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T20:47+0300
2023-01-24T20:47+0300
2023-01-24T20:47+0300
ukrayna krizi
abd
bill gates
ukrayna
birleşmiş milletler (bm)
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Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Avustralya'nın Sydney kentindeki Lowy Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Birlemiş Milletler'in (BM) 2030 yılı için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını söyledi.Gates, “BM'nin 2030 yılı için belirlediği hedeflere, ‘sürdürülebilir kalkınma hedefleri’ olarak adlandırılan bu hedeflere ulaşamayacağız” dedi.Söz konusu hedeflerin oldukça gerçekçi olduğunu ve çatışmaların sona ereceğini, ancak gıda ve gübre fiyatlarındaki artışın Ukrayna’nın içinde olduğu kadar, dışında da aynı sayıda insanın ölümüne yol açacağını vurguladı.Gates ayrıca, Kovid-19, iklim değişikliği ve diğer güncel konuları görüştüğü Başbakanı Anthony Albaniz ile de bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/chomsky-dunya-geri-donusu-olmayan-bir-felakete-yaklasiyor-1066076693.html
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abd, bill gates, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
abd, bill gates, ukrayna, birleşmiş milletler (bm)
Gates: Ukrayna'daki çatışma BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını yavaşlatıyor
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ABD'li milyarder Bill Gates, Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle BM'nin 2030 için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını söyledi.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Avustralya'nın Sydney kentindeki Lowy Enstitüsünde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Birlemiş Milletler'in (BM) 2030 yılı için belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılamayacağını söyledi.
Gates, “BM'nin 2030 yılı için belirlediği hedeflere, ‘sürdürülebilir kalkınma hedefleri’ olarak adlandırılan bu hedeflere ulaşamayacağız” dedi.
Söz konusu hedeflerin oldukça gerçekçi olduğunu ve çatışmaların sona ereceğini, ancak gıda ve gübre fiyatlarındaki artışın Ukrayna’nın içinde olduğu kadar, dışında da aynı sayıda insanın ölümüne yol açacağını vurguladı.
Gates ayrıca, Kovid-19, iklim değişikliği ve diğer güncel konuları görüştüğü Başbakanı Anthony Albaniz ile de bir araya geldi.