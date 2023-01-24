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https://sputniknews.com.tr/20230124/ford-kolndeki-fabrikasinda-3-bin-200-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1066099492.html
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T04:05+0300
2023-01-24T04:05+0300
ekonomi
ford
fabrika
işten çıkarma
almanya
köln
avrupa
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Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre, bugün yapılan iki toplantıda şirketin iş konseyi, çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi verdi.Söz konusu fabrikada 15 bin kişiyi istihdam eden Ford, konu hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.Grev kararı çıkabilirIG Metall açıklamasında, genel olarak Ford'un Almanya tesislerinin geleceği konusunda son derece endişeli olunduğu aktarılarak, şirketin işten çıkarma planını uygulaması halinde iş bırakma eylemleri yapılacağı ifade edildi.Geçen yıl Köln’deki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Ford, Avrupa’daki fabrikalarında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor.Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, geçen yıl fabrikaların elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi sırasında ABD’de ve Hindistan'da birkaç bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.Ford’un işten çıkarmalara yönelik planının ABD’de Enflasyon Azaltma Yasası ile ülkede üretilen elektrikli araçlar için büyük teşvikler verilmesi nedeniyle, Avrupa'da otomotiv üreticilerinin yer değiştirme endişelerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230123/spotifyda-da-isten-cikarmalar-basliyor-iddiasi-1066057520.html
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ford, fabrika, işten çıkarma, almanya, köln, avrupa
ford, fabrika, işten çıkarma, almanya, köln, avrupa

Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

04:05 24.01.2023
© CNBCFord, otomobil
Ford, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© CNBC
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Otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.
Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford’un elektrikli araçlar için artan batarya maliyetleri ve ABD ile Avrupa ekonomilerinde beklenen resesyonun etkisiyle Almanya’nın Köln şehrindeki fabrikasında 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.
Alman haber ajansı DPA’nın haberine göre, bugün yapılan iki toplantıda şirketin iş konseyi, çalışanlara işten çıkarmalar hakkında bilgi verdi.
Söz konusu fabrikada 15 bin kişiyi istihdam eden Ford, konu hakkında henüz kamuoyuna açıklama yapmadı.
Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall ise şirketin ürün geliştirmede 2 bin 500'e kadar ve idari pozisyonlarda ise 700'e kadar çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Grev kararı çıkabilir

IG Metall açıklamasında, genel olarak Ford'un Almanya tesislerinin geleceği konusunda son derece endişeli olunduğu aktarılarak, şirketin işten çıkarma planını uygulaması halinde iş bırakma eylemleri yapılacağı ifade edildi.
Geçen yıl Köln’deki fabrikasını elektrikli araç üretim tesisine dönüştürmek için 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Ford, Avrupa’daki fabrikalarında 45 bin kişiye istihdam sağlıyor.
Avrupa fabrikalarında yeniden yapılanma sürecini yöneten Ford, geçen yıl fabrikaların elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi sırasında ABD’de ve Hindistan'da birkaç bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.
Ford’un işten çıkarmalara yönelik planının ABD’de Enflasyon Azaltma Yasası ile ülkede üretilen elektrikli araçlar için büyük teşvikler verilmesi nedeniyle, Avrupa'da otomotiv üreticilerinin yer değiştirme endişelerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
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Spotify'da da işten çıkarmalar başlıyor: Çalışanların yüzde 6'sının işine son verilecek
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