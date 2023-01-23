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https://sputniknews.com.tr/20230123/spotifyda-da-isten-cikarmalar-basliyor-iddiasi-1066057520.html
'Spotify'da da işten çıkarmalar başlıyor' iddiası
'Spotify'da da işten çıkarmalar başlıyor' iddiası
Büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere uluslararası şirketlerden art arda gelen 'işten çıkarma ve yeni alımlara ara verme' haberlerine bir yenisi eklendi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T08:27+0300
2023-01-23T08:28+0300
ekonomi
spotify
işten çıkarma
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İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'ın da bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı öne sürüldü. Bloomberg News'un adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre geçen yıl işe alımları yavaşlatan Spotify'ın kaç kişiyi işten çıkarmayı planladığı ise henüz bilinmiyor. Spotify, Ekim 2022'de Gimlet ve Parcast podcast birimlerinde görev yapan en az 38 kişinin işine son vermişti. Haziran 2022'de ise Spotify CEO'su Daniel Ek işe alımları yüzde 25 oranında azaltacaklarını açıklamıştı. 2022'nin üçüncü çeyreği itibarıyla Spotify'ın yaklaşık 9800 çalışanı olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230105/amazon-18-binden-fazla-calisani-isten-cikarmayi-planliyor-1065408154.html
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spotify, işten çıkarma
spotify, işten çıkarma

'Spotify'da da işten çıkarmalar başlıyor' iddiası

08:27 23.01.2023 (güncellendi: 08:28 23.01.2023)
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSSpotify
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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Büyük teknoloji firmaları başta olmak üzere uluslararası şirketlerden art arda gelen 'işten çıkarma ve yeni alımlara ara verme' haberlerine bir yenisi eklendi.
İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'ın da bu hafta işten çıkarmalara başlayacağı öne sürüldü.
Bloomberg News'un adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre geçen yıl işe alımları yavaşlatan Spotify'ın kaç kişiyi işten çıkarmayı planladığı ise henüz bilinmiyor.
Spotify, Ekim 2022'de Gimlet ve Parcast podcast birimlerinde görev yapan en az 38 kişinin işine son vermişti. Haziran 2022'de ise Spotify CEO'su Daniel Ek işe alımları yüzde 25 oranında azaltacaklarını açıklamıştı.
2022'nin üçüncü çeyreği itibarıyla Spotify'ın yaklaşık 9800 çalışanı olduğu biliniyor.
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
DÜNYA
Amazon 18 binden fazla çalışanı işten çıkarmayı planlıyor
5 Ocak, 11:10
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