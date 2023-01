https://sputniknews.com.tr/20230124/diyanet-isleri-baskani-isvecteki-turkiye-buyukelciliginin-onunde-kurana-saygi-programi-yapilacak-1066100031.html

Diyanet İşleri Başkanı: İsveç’teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde Kuran’a saygı programı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı: İsveç’teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde Kuran’a saygı programı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İsveç’teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kuran’a saygı programı yapılacak. Orada... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T05:21+0300

2023-01-24T05:21+0300

2023-01-24T05:26+0300

ali erbaş

dünya

isveç

tepki

kuran

yakma

kitap yakma

büyükelçilik

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/18/1066100189_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_41b35951dc0a250add0831ca3f0bd85e.jpg

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İslam aleminin üç aylarını kutlayarak sözlerine başlayan Erbaş, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir duasında buyuruyor ki ‘Ya Rabbi, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.’ Bu açıdan milletimizin, İslam aleminin bu ayları dualarla, niyazla, ibadetlerle geçirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Adeta bir ruhi tazelenme günleridir” dedi.'İsveç’e en üst seviyede tepkimizi gösterdik'Diyanet İşleri Başkanı, İsveç’teki Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırının kabul edilebilir bir şey olmadığını belirterek, “Bu olayı her vesileyle lanetliyoruz ve kınıyoruz. Zira 2 milyara yakın Müslümanın canından aziz bildiği Kuran-ı Kerim’e yapılan her türlü saldırı, hakaret bizi çok yaralıyor, üzüyor. Hele hele bunun bir devletin izniyle yapılmış olması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim göstermiş olduğumuz tepki az bile. Yani bütün İslam dünyasının bu noktada Kuran’ına sahip çıkması gerekiyor ve her vesileyle böyle bir menfur saldırının olmasından dolayı Müslümanların mutlaka tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Biz de bu izin konusu gündeme geldiği andan itibaren hem devletimiz hem milletimiz hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en üst seviyede tepkimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.'Olayın olduğu yerde Kuran’a saygı programı yapılacak'Kuran-ı Kerim’in yakılması hadisesini yarından itibaren uluslararası boyuta taşıyacaklarını ifade eden Erbaş, “İslam dünyasının önde gelen alimleri, din işleri bakanları, Diyanet işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapacağız. Buradan biz düzenliyoruz. Orada da tepkimizi ortaya koyacağız. İsveç’teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kuran’a saygı programı yapılacak. Orada Kuran-ı Kerim okunacak ve okunan Kuran-ı Kerim’in Türkçe ve İsveççe, hatta İngilizce mealleri okunacak” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230124/abdden-isvecteki-kuran-yakma-olayi-hakkinda-yorum-saygisizca-ve-tiksindirici-1066094990.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali erbaş, isveç, tepki, kuran, yakma, kitap yakma, büyükelçilik, türkiye