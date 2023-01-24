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https://sputniknews.com.tr/20230124/abdden-isvecteki-kuran-yakma-olayi-hakkinda-yorum-saygisizca-ve-tiksindirici-1066094990.html
ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında yorum: 'Saygısızca ve tiksindirici'
ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında yorum: 'Saygısızca ve tiksindirici'
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T00:35+0300
2023-01-24T00:35+0300
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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye’nin Stochholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayına da değindi.Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir" dedi.Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida’da bir papazın Kur’an-i Kerim’i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak “Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor” dedi.Sözcü, “Aynı zamanda İsveç’te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa’daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız" diye konuştu.Bir muhabirin, “Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığının bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?” sorusuna Price, “Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor” yanıtını verdi.Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230123/turkiyenin-isvecin-eylemlerine-verebilecegi-tek-ciddi-yanit-natoya-girmesini-engellemek-olur-1066079857.html
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ned price, abd, isveç, kuran, türkiye
ned price, abd, isveç, kuran, türkiye

ABD'den İsveç'teki Kuran yakma olayı hakkında yorum: 'Saygısızca ve tiksindirici'

00:35 24.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye’nin Stochholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayına da değindi.
Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir" dedi.
Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida’da bir papazın Kur’an-i Kerim’i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak “Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor” dedi.
Sözcü, “Aynı zamanda İsveç’te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa’daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız" diye konuştu.
Bir muhabirin, “Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığının bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?” sorusuna Price, “Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor” yanıtını verdi.
Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi.
Türkiye - NATO - Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
DÜNYA
‘Türkiye'nin İsveç'in eylemlerine verebileceği tek ciddi yanıt, NATO'ya girmesini engellemek olur’
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