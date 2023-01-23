https://sputniknews.com.tr/20230123/turkiyenin-isvecin-eylemlerine-verebilecegi-tek-ciddi-yanit-natoya-girmesini-engellemek-olur-1066079857.html

‘Türkiye'nin İsveç'in eylemlerine verebileceği tek ciddi yanıt, NATO'ya girmesini engellemek olur’

‘Türkiye'nin İsveç'in eylemlerine verebileceği tek ciddi yanıt, NATO'ya girmesini engellemek olur’

Rus Senatör Puşkov, Türkiye'nin İsveç'in düşmanca eylemlerine vereceği tek ciddi yanıtın, bu ülkenin NATO'ya girmesini engellemek olabileceğini belirtti. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T17:27+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, son gelişmeler ışığında Türkiye ile İsveç arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.Puşkov, “Türkiye şu anda dünyada mühim, ve en önemlisi özerk bir siyasi güç olarak algılanma sınavından, bir testten geçiyor. Eğer her şey İsveç bayraklarının yakıldığı gösterilerle, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın İsveç hakkında öfkeli açıklamalarıyla ve Türk milletvekillerinin İsveç'e yönelik tehditleri ve gelecekte İsveç'in hayatını zorlaştıracak ‘korkunç’ vaatleri ile sınırlı kalacak olursa, İsveç’in kazandığı anlaşılır. Türkiye'nin niyetinin ciddiyetini doğrulayan tek yanıt, İsveç'in NATO'ya girmesini engellemek olur” açıklamasında bulundu.Rus senatör ayrıca Ankara'nın uzun süredir istediği, ABD’den ‘tazminat’ olarak yeni savaş uçakların tedariki ile ilgili pazarlık’ seçeneğinin de Türkiye’nin yararına olabileceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230123/bakan-akar-isvec-bu-sekilde-gittigi-takdirde-bizim-tutumumuz-tavrimiz-cok-acik-ve-net-1066077421.html

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