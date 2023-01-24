https://sputniknews.com.tr/20230124/cop-evde-bulunan-cem-muhammet-cocuk-evinde-ziyaret-edildi-31-kiloya-cikti-sagligi-yerinde-1066111612.html

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde

Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evinde bulunan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet'den haber var. Gerçekleştirilen ziyaretle son hali de... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T13:24+0300

2023-01-24T13:24+0300

2023-01-24T13:24+0300

türkiye

türkiye

çöp

çocuk

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

bakım

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Bursa’da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.’yı kaldığı Çocuk Evi’nde görüntülendi.31 kiloya çıktıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet’i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan “Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220817/cop-evde-bulunan-cem-muhammed-olayinda-iki-ogretmene-sorusturma-1060029933.html

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türkiye, çöp, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bakım