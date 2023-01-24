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https://sputniknews.com.tr/20230124/cop-evde-bulunan-cem-muhammet-cocuk-evinde-ziyaret-edildi-31-kiloya-cikti-sagligi-yerinde-1066111612.html
Çöp evde bulunan Cem Muhammet, çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde
Çöp evde bulunan Cem Muhammet, çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde
Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evinde bulunan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet'den haber var. Gerçekleştirilen ziyaretle son hali de... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T13:24+0300
2023-01-24T13:24+0300
türkiye
türkiye
çöp
çocuk
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
bakım
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Bursa’da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.’yı kaldığı Çocuk Evi’nde görüntülendi.31 kiloya çıktıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet’i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan “Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220817/cop-evde-bulunan-cem-muhammed-olayinda-iki-ogretmene-sorusturma-1060029933.html
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türkiye, çöp, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bakım
türkiye, çöp, çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, bakım

Çöp evde bulunan Cem Muhammet, çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde

13:24 24.01.2023
© İHAÇöp evde bulunan Cem Muhammet çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde
Çöp evde bulunan Cem Muhammet çocuk evinde ziyaret edildi: 31 kiloya çıktı, sağlığı yerinde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© İHA
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Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evinde bulunan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet'den haber var. Gerçekleştirilen ziyaretle son hali de görüntülendi.
Bursa’da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.’yı kaldığı Çocuk Evi’nde görüntülendi.

31 kiloya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet’i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan “Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.
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