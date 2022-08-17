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'Çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene soruşturma
'Çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene soruşturma
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A'nın Antalya'daki bir okula kaydı olduğu ancak komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla 'pasif öğrenci' konumuna... 17.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-17T11:43+0300
2022-08-17T11:43+0300
yaşam
bursa
soruşturma
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 'çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene inceleme başlattı.Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A, baygın halde bulundu.Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A, gözaltına alındı.Cem Muhammet A, Antalya'daki annesi Yasemin A'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi.Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.İddiaya göre Yasemin A'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.Tutanak üzerine Cem Muhammet A'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet'in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı.İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle Cem Muhammet'in 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.
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bursa, soruşturma, öğretmen
bursa, soruşturma, öğretmen

'Çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene soruşturma

11:43 17.08.2022
© DHACem Muhammet
Cem Muhammet - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2022
© DHA
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Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A'nın Antalya'daki bir okula kaydı olduğu ancak komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla 'pasif öğrenci' konumuna getirildiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, tutanağı tutan öğretmenler P.B. ve N.A'nın ifadelerinin alınıp, inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 'çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene inceleme başlattı.
Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A, baygın halde bulundu.
Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A, gözaltına alındı.
Cem Muhammet A, Antalya'daki annesi Yasemin A'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.

Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.
Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi.

Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.
İddiaya göre Yasemin A'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.

Tutanak üzerine Cem Muhammet A'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet'in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı.

İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle Cem Muhammet'in 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.
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