https://sputniknews.com.tr/20220817/cop-evde-bulunan-cem-muhammed-olayinda-iki-ogretmene-sorusturma-1060029933.html

'Çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene soruşturma

'Çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene soruşturma

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A'nın Antalya'daki bir okula kaydı olduğu ancak komşularının 'Yurt dışında yaşıyor' beyanıyla 'pasif öğrenci' konumuna... 17.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-17T11:43+0300

2022-08-17T11:43+0300

2022-08-17T11:43+0300

yaşam

bursa

soruşturma

öğretmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059988094_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_2a362b844ac4d92cdd7c95a65386bc46.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 'çöp' evde bulunan Cem Muhammed olayında iki öğretmene inceleme başlattı.Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A, baygın halde bulundu.Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A, gözaltına alındı.Cem Muhammet A, Antalya'daki annesi Yasemin A'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.Durumu her gün iyiye giden Cem Muhammet, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp kuruma ait eve yerleştirildi.Öte yandan Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A'nın yaşadığı Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019'da, sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu'na kaydedildi.Cem Muhammet'in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi.İddiaya göre Yasemin A'nın komşuları, çocuk ve annesinin yurt dışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler çocuğun yurt dışında yaşadığı, bu nedenle okula gelmediğine ilişkin apartman görevlisi Ö.Z'nin de imzasını alıp tutanak tuttu.Tutanak üzerine Cem Muhammet A'nın okulun sistemindeki statüsü, 'pasif öğrenci' olarak değiştirildi. Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet'in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı.İncelemede, öğretmenler tarafından tutanak tutulduğu, bu nedenle Cem Muhammet'in 'pasif öğrenci' statüsünde olduğu belirlendi. Bakanlık, müfettiş görevlendirip, öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, soruşturma, öğretmen