https://sputniknews.com.tr/20230124/cekic-ve-gul-bir-behzat-c-hikayesi-2-sezon-onayini-aldi-1066111887.html

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' 2. sezon onayını aldı

'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' 2. sezon onayını aldı

BluTV, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi' dizisinin ikinci sezon onayı aldığını duyurdu. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

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behzat ç

dizi

blu tv

yaşam

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Behzat Ç.’nin yeni dizisi 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi', 2. sezon onayı aldı.BluTV, yeni sezon haberini duyurduğu paylaşımında, "Kötü adamların içinde kaldık da biz kötü olmadık ki! Bu şehrin ayazında nefeslerini kestik! E biz sonuçta bu şehri size bırakmayız dedik, ne bekliyordunuz ki? Çok uğraştık, çok emek verdik; siz de karşılığını verdiniz. O zaman bu işin hakkını verelim! 2. sezon da BluTV’de olacak!" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/cekic-ve-gul-bir-behzat-c-hikayesinden-ilk-fragman--1063836161.html

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