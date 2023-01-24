https://sputniknews.com.tr/20230124/bidendan-silahli-siddet-eylemlerinin-onlenmesi-icin-kongreye-cagri-1066129664.html

Biden'dan silahlı şiddet eylemlerinin önlenmesi için Kongre'ye çağrı

Biden'dan silahlı şiddet eylemlerinin önlenmesi için Kongre'ye çağrı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan silahlı saldırı eylemlerinin önüne geçilebilmesi için saldırı silahlarının teminiyle ilgili kısıtlamalar getiren yasa... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T20:45+0300

2023-01-24T20:45+0300

2023-01-24T20:45+0300

dünya

joe biden

abd

silahlı saldırı

kongre

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Biden, yazılı mesajında, Kaliforniya'nın Half Moon Bay bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti.Kaliforniyalıların son dönemde ikinci kez 'anlamsız bir silahlı şiddet eylemi' nedeniyle sevdiklerinin yasını tuttuklarına işaret eden Biden, konuyla ilgili İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü ve yerel yöneticiler ve Half Moon Bay'de yaşayanlara federal hükümetin tam desteğinin sağlanması talimatını verdiğini kaydetti.Biden, dün milletvekili Dianne Feinstein ile saldırı silahlarını satın alma yaş sınırını 21'e yükselten yasa tasarısını gündeme getirdiklerini hatırlattı.'ABD'deki silahlı şiddet belasının daha güçlü adımlar atmayı gerektirdiğini' ifade eden Biden, bu kapsamda Kongre'nin her iki kanadına da Saldırı Silahları Yasağı yasa tasarısını onaylayarak Amerikalıların güvenliği için adım atmaları çağrısında bulundu.ABD'de dün Kaliforniya eyaletinin San Mateo ilçesinde iki fidanlıkta düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi ölmüştü. 21 Ocak'ta da Los Angeles'ın yaklaşık 10 kilometre doğusundaki Monterey Park’ta da Ay takvimine dayalı yeni yıl kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230124/abdnin-silahlanma-gercegi-2023un-ilk-uc-haftasinda-39-olum-1066121522.html

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joe biden, abd, silahlı saldırı, kongre