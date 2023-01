https://sputniknews.com.tr/20230124/abdnin-silahlanma-gercegi-2023un-ilk-uc-haftasinda-39-olum-1066121522.html

ABD'nin bireysel silahlanma gerçeği: 2023'ün ilk üç haftasında 39 ölüm

ABD'nin bireysel silahlanma gerçeği: 2023'ün ilk üç haftasında 39 ölüm

ABD'de silahlı saldırılar ve ölüm oranları artarken, Kongre'nin yeni silahlanma yasakları çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Sadece 2023'ün ilk 3... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T16:49+0300

2023-01-24T16:49+0300

2023-01-24T16:58+0300

dünya

abd

silahlanma

bireysel silahlanma

silahlanma yarışı

silahlı saldırı

silahlı kavga

silahlı saldırgan

silahlı şiddet

silahlı şiddet arşivi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/01/1064055124_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5c714723b3864e9c8e455c1fe121c958.jpg

ABD San Francisco bölgesinde bulunan Half Moon Bay'de Pazartesi günü düzenlenen iki silahlı saldırıda en az yedi kişi öldü. Oakland'da ise bir kişi vurularak öldürüldü ve yedi kişi yaralandı.Yine Pazartesi günü, Kaliforniya'daki Monterey Park'ta düzenlenen Çin yeni yılı kutlamalarında 11 kişi hayatını kaybetti. Gun Violence Archive'e (SilahlıŞiddet Arşivi) göre 2023'ün sadece ilk üç haftasında ABD genelinde 39 toplu silahlı saldırı düzenlendi.ABD Başkanı Joe Biden ise, Kongre'yi 'saldırı silahlarını ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamayı ve satın alma yaşını 21'e yükseltmeyi amaçlayan bir çift yasa tasarısını geçirmeye' çağırdı. Biden, “Amerikan halkının çoğunluğu bu sağduyulu eyleme katılıyor. Çocuklarımızın, topluluklarımızın ve ulusumuzun güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaktan daha büyük bir sorumluluk olamaz” ifadelerini kullandı. American Academy of Pediatrics dergisinin Aralık 2022 sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre, ABD'de 24 yaş altı insanlarda önde gelen ölüm nedenlerinden biri silahlı saldırılar.Everytown'dan bir rapora göre ise, 2015'ten 2020'ye kadar ABD'de 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından en az 2 bin 70 kasıtsız atış yapıldı. Bu silahlı saldırılar sonucunda ise, 765 kişi öldü ve 1366 kişi yaralandı. JAMA Network Open da, son otuz yıldaki ateşli silah ölümleri üzerinde yaptığı analiz sonucunda 1990'dan bu yana toplam 1 milyondan fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. CNN'de yer alan habere göre araştırmacılar, son yıllarda, özellikle de Kovid-19 salgını sırasında, çoğu etnik grup için ateşli silah ölüm oranlarının arttığını, ancak genç siyah erkekler arasındaki ölüm oranının diğerlerine göre 10 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.İsviçre merkezli Small Arms Survey tarafından yapılan bir tahmine göre de, ABD'de yaklaşık 393 milyon özel ateşli silah bulunuyor. Bu rakam, her 100 Amerikalı için 120 silah anlamına geliyor. Kayıt dışı silahlar, yasa dışı ticaret ve küresel çatışmalar dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle sivillere ait ateşli silahların tam sayısını hesaplamak zor olsa da, ABD dışında başka hiçbir ülkede insanlardan daha fazla sivil silah bulunmuyor. Ekim 2022'de yapılan bir Gallup anketine göre, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 45'i silahlı bir evde yaşadıklarını söylüyor.'Toplu saldırı' neye göre tanımlanıyor?Silahlı Şiddet Arşivi, toplu saldırıyı, tetikçi dışında en az dört kişinin vurulduğu bir saldırı türü olarak tanımlıyor. Ancak örneğin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir 'toplu katliamı' 'tek bir olayda üç veya daha fazla cinayet' olarak tanımlayan 2012 yasasına atıfta bulunuyor. Kitle kaynaklı bir veri tabanı olan Toplu Saldırı Takibi, toplu katliamı 'dört veya daha fazla kişinin vurulduğu tek bir şiddet olayı' olarak tanımlıyor. Everytown For Gun Safety ise, toplu ateş etmeyi, tetikçi dışında dört veya daha fazla kişinin vurularak öldürüldüğü herhangi bir olay olarak tanımlıyor. Öte yandan, toplu saldırı verileri konusunda da ABD'li kuruluşlar arasında fikir birliğine varılmış değil. Injury Epidemiology'de yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, Silahlı Şiddet Arşivi'nin 2017'de 346 olayla en çok toplu silahlı saldırı olayı yaşandığı yıl olduğunu kaydettiğini aktarırken, Mother Jones yalnızca 11 vaka kaydettiğine dikkat çekiyor.Bireysel silahlanmaya yönelik yeni yasalar uygulamaya koyan ülkelerde, silahlı saldırı oranlarında yaşanan değişiklikler ise şu şekilde:Avustralya: Avustralya'nın otomatik ve pompalı tüfekleri yasaklayan ve ülke genelinde silah sahipliğiyle lisans ve kayıtlarını birleştiren yeni bir program uygulamaya koymasının ardından, ülke genelinde silahlı ölümler 10 yıl içinde yüzde 50'den fazla bir oranda azaldı. Güney Afrika: 2000 tarihli Ateşli Silahlar Kontrol Yasası Temmuz 2004'te yürürlüğe girdikten sonra, silahla ilgili ölümler 10 yıllık bir süre içinde neredeyse yarı yarıya azaldı. Yeni Zelanda: 2019 Christchurch cami saldırılarının ardından hızla sertleştirilen yasalarla birlikte, son olarak ülke genelinde tüm askeri tarzdaki yarı otomatik silahların yasaklanması sonucunda silahlı ölümlerin on yılda neredeyse dörtte bir oranında düştüğü görüldü.İngiltere: 90'lı yıllardaki saldırıların ardından, özel silah mülkiyetinin büyük oranda yasaklanmasının sonucunda, silahlı ölümler 10 yılda neredeyse dörtte bir oranında düştü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, silahlanma, bireysel silahlanma, silahlanma yarışı, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet, silahlı şiddet arşivi