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https://sputniknews.com.tr/20230124/arastirma-is-basvurusunda-yalan-soylerim-diyenlerin-orani-yuzde-57ye-yukseldi-1066114398.html
Araştırma: Enflasyon yüzünden 'İş başvurusunda yalan söylerim' diyenlerin oranı yüzde 57'ye yükseldi
Araştırma: Enflasyon yüzünden 'İş başvurusunda yalan söylerim' diyenlerin oranı yüzde 57'ye yükseldi
ABD'de yapılan bir araştırma, enflasyon ve artan maliyetlerin çalışma hayatı üzerindeki etkisini mercek altına alırken, muhtemel bir iş başvurusunda işe... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T14:12+0300
2023-01-24T14:20+0300
yaşam
ofis
çalışma
işveren
işveren
iş başvurusu
işçi
cv
yalan
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StandOut CV isimli bir kuruluş tarafından yaptırılan anket çalışması, Amerikalı çalışanların neredeyse yarısının CV'lerinde en az bir kez yalan söylemiş olduklarını ortaya çıkardı. Anket sonucuna göre, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarının gözlendiği ve küresel olarak enflasyon ve artan maliyetler gibi sorunlarla karşılaşıldığı 2022 yılında ABD'de iş başvurusunda bulunanların yüzde 57'si işe kabul edilmek için yalan söyledi.Buna göre ABD'de 2022 yılında işe alınan kişilerden en az 42 milyonunun işe alınabilemek için hayatlarında en az 1 kez yalan söylemiş olduğu anlaşılırken, erkeklerde yalan söyleyenlerin oranı yüzde 59.9, kadınlarda yüzde 50.6 olarak ölçüldü. En çok yalan söyleyenler üretim sektöründeki çalışanlarHangi sektörde CV yalanlarının daha fazla olduğu sorulduğunda ise anket sonuçlarına göre birinci sırada yüzde 72 ile üretim sektörü geliyor. İkinci sırada ise yüzde 64 ile sağlık sektörü çalışanları bulunurken, bunu yüzde 63 ile 'yaratıcı sanatlar' alanında iş arayanlar takip ediyor.Araştırmaya katılan her 6 kişiden biri, eskiden çalıştığını öne sürerek CV'sinde referans gösterdiği işyeri konusunda yalan söylüyor ve hatta bu yalanı destekleyebilmek için eski işvereni rolünü oynaması için aktörler dahi kiralayabiliyor. Söz konusu 'sahte eski işveren' oyunculuğu hizmetlerinin ise ortalama 145 dolara mal olduğu belirtiliyor.Üniversite diploması konusunda yalan söyleyenlerin oranı yüzde 24.5Katılımcıların yüzde 40'ı ise üniversite derecesi konusunda iş başvurusunda yalan söylüyor. İş başvurusunda bulunanların yüzde 24.5'i, aslında mezun olmadıkları bir üniversiteden mezun olmuşlar gibi yalan söylediklerini ifade ediyor.Araştırmacılara göre sahte üniversite diploması ve etkileyici görünen bir transkript elde etmek de oldukça kolay hale geldi. Sahtekarlar söz konusu sahte belgeleri 270 dolara temin edebiliyor.ABD'de iş başvurusunda yalan söyleyerek bu iş üzerinden kar sağlamak dolandırıcılık kabul edildiği için suç olarak tanımlanıyor. Yakalanmaları durumunda işverenler, söz konusu kişiye ödenmiş maaşları açtıkları bir davayla geri alabiliyor.
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ofis, çalışma, işveren, işveren, iş başvurusu, işçi, cv, yalan
ofis, çalışma, işveren, işveren, iş başvurusu, işçi, cv, yalan

Araştırma: Enflasyon yüzünden 'İş başvurusunda yalan söylerim' diyenlerin oranı yüzde 57'ye yükseldi

14:12 24.01.2023 (güncellendi: 14:20 24.01.2023)
© AABilgisayar, çalışma, ofis
Bilgisayar, çalışma, ofis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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ABD'de yapılan bir araştırma, enflasyon ve artan maliyetlerin çalışma hayatı üzerindeki etkisini mercek altına alırken, muhtemel bir iş başvurusunda işe alınabilmek için yalan söyleyebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 57 olarak tespit edildi.
StandOut CV isimli bir kuruluş tarafından yaptırılan anket çalışması, Amerikalı çalışanların neredeyse yarısının CV'lerinde en az bir kez yalan söylemiş olduklarını ortaya çıkardı.
Anket sonucuna göre, koronavirüs salgınının ekonomik sonuçlarının gözlendiği ve küresel olarak enflasyon ve artan maliyetler gibi sorunlarla karşılaşıldığı 2022 yılında ABD'de iş başvurusunda bulunanların yüzde 57'si işe kabul edilmek için yalan söyledi.
Buna göre ABD'de 2022 yılında işe alınan kişilerden en az 42 milyonunun işe alınabilemek için hayatlarında en az 1 kez yalan söylemiş olduğu anlaşılırken, erkeklerde yalan söyleyenlerin oranı yüzde 59.9, kadınlarda yüzde 50.6 olarak ölçüldü.

En çok yalan söyleyenler üretim sektöründeki çalışanlar

Hangi sektörde CV yalanlarının daha fazla olduğu sorulduğunda ise anket sonuçlarına göre birinci sırada yüzde 72 ile üretim sektörü geliyor. İkinci sırada ise yüzde 64 ile sağlık sektörü çalışanları bulunurken, bunu yüzde 63 ile 'yaratıcı sanatlar' alanında iş arayanlar takip ediyor.
Araştırmaya katılan her 6 kişiden biri, eskiden çalıştığını öne sürerek CV'sinde referans gösterdiği işyeri konusunda yalan söylüyor ve hatta bu yalanı destekleyebilmek için eski işvereni rolünü oynaması için aktörler dahi kiralayabiliyor. Söz konusu 'sahte eski işveren' oyunculuğu hizmetlerinin ise ortalama 145 dolara mal olduğu belirtiliyor.

Üniversite diploması konusunda yalan söyleyenlerin oranı yüzde 24.5

Katılımcıların yüzde 40'ı ise üniversite derecesi konusunda iş başvurusunda yalan söylüyor. İş başvurusunda bulunanların yüzde 24.5'i, aslında mezun olmadıkları bir üniversiteden mezun olmuşlar gibi yalan söylediklerini ifade ediyor.
Araştırmacılara göre sahte üniversite diploması ve etkileyici görünen bir transkript elde etmek de oldukça kolay hale geldi. Sahtekarlar söz konusu sahte belgeleri 270 dolara temin edebiliyor.
ABD'de iş başvurusunda yalan söyleyerek bu iş üzerinden kar sağlamak dolandırıcılık kabul edildiği için suç olarak tanımlanıyor. Yakalanmaları durumunda işverenler, söz konusu kişiye ödenmiş maaşları açtıkları bir davayla geri alabiliyor.
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