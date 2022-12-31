https://sputniknews.com.tr/20221231/calisanlarin-2023te-gunluk-yemek-bedeli-118-lira-oldu-1065247954.html

Çalışanların 2023'te günlük yemek bedeli 118 lira oldu

Çalışanların 2023'te günlük yemek bedeli 118 lira oldu

2023 yılı günlük yemek bedelinin 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 KDV dahil 118.80 TL olacağını bildirildi. 31.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

yemek kartı

yemek

resmi gazete

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Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli her sene yeniden belirleniyor.2022 Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 51 TL olan günlük yemek bedeli, 32059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 323 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2023 için 110 TL (KDV hariç) olarak belirlendi.Böylece önceki seneye göre yüzde 115,69 oranında artış sağlanmış oldu.

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yemek kartı, yemek, resmi gazete