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Araştırma: Günde 6 dakika egzersiz Alzheimer'a karşı etkili
Araştırma: Günde 6 dakika egzersiz Alzheimer'a karşı etkili
Bilim insanları, Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek bir dizi yöntem keşfetti. Bunlar arasında 20 saat boyunca aç... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T17:47+0300
2023-01-24T17:49+0300
yaşam
alzheimer
egzersiz
araştırma
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Yaşam pratiğini önemli ölçüde kısıtlayan Alzheimer hastalığına karşı kesin tedavi henüz bulunamadı.Son dönemde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, 'beyindeki bir nörotrofik faktörün' harekete geçirilmesinin hatırlamayı artırdığını göstermişti.Öte yandan bilim insanları, farmasötik müdahaleler ile nörotrofik faktörü kullansa da yapay yöntemlerde sonuç alınamamıştı.Bununla beraber bu faktörlerin doğal yollarla harekete geçirilebileceği keşfedildi.Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar insanlarda nörotrofik faktörün etkinisi artırmak için 20 saat boyunca aç kalmak, 90 dakika hafif şiddette spor yapmak, 6 dakika yüksek şiddette spor yapmak ve egzersiz ve açlığı birleştirmenin etkili olduğunu ortaya koydu.Bu yöntemlerden en çok işe yarayanı, '6 dakika yüksek şiddette spor' olarak gösteriliyor.Ayrıca bilim insanları, aç kalmak ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkiyi daha da netleştirmeye dönük araştırmalar üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/arastirma-orta-yaslarda-kilo-vermek-alzheimer-riskini-artiriyor-1064664069.html
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alzheimer, egzersiz, araştırma
alzheimer, egzersiz, araştırma

Araştırma: Günde 6 dakika egzersiz Alzheimer'a karşı etkili

17:47 24.01.2023 (güncellendi: 17:49 24.01.2023)
© AAAlzheimer
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Bilim insanları, Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmak için günlük hayatta uygulanabilecek bir dizi yöntem keşfetti. Bunlar arasında 20 saat boyunca aç kalmak, 90 dakika hafif şiddette spor yapmak ve 6 dakika yüksek şiddette spor yapmak yer alıyor.
Yaşam pratiğini önemli ölçüde kısıtlayan Alzheimer hastalığına karşı kesin tedavi henüz bulunamadı.
Son dönemde hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, 'beyindeki bir nörotrofik faktörün' harekete geçirilmesinin hatırlamayı artırdığını göstermişti.
Öte yandan bilim insanları, farmasötik müdahaleler ile nörotrofik faktörü kullansa da yapay yöntemlerde sonuç alınamamıştı.
Bununla beraber bu faktörlerin doğal yollarla harekete geçirilebileceği keşfedildi.
Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar insanlarda nörotrofik faktörün etkinisi artırmak için 20 saat boyunca aç kalmak, 90 dakika hafif şiddette spor yapmak, 6 dakika yüksek şiddette spor yapmak ve egzersiz ve açlığı birleştirmenin etkili olduğunu ortaya koydu.
Bu yöntemlerden en çok işe yarayanı, '6 dakika yüksek şiddette spor' olarak gösteriliyor.
Ayrıca bilim insanları, aç kalmak ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkiyi daha da netleştirmeye dönük araştırmalar üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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16 Aralık 2022, 14:07
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