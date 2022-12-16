https://sputniknews.com.tr/20221216/arastirma-orta-yaslarda-kilo-vermek-alzheimer-riskini-artiriyor-1064664069.html

Araştırma: Orta yaşlarda kilo vermek Alzheimer riskini artırıyor

Araştırma: Orta yaşlarda kilo vermek Alzheimer riskini artırıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, orta yaşlı yetişkinlerin kilo vermesinin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artırdığını ortaya koydu. 16.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-16T14:07+0300

2022-12-16T14:07+0300

2022-12-16T14:09+0300

yaşam

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kilo vermek

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alzheimer hastalığı

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Alzheimer ve Demans: Alzheimer Birliği Dergisi'nde yayınlanan makalede, fazla kilolarından kurtulmak için kilo veren orta yaşlı yetişkinlerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, kilo alan ve daha sonra bu fazla kilolarından kurtulmak için zayıflayan orta yaşlı yetişkinlerin bilişsel gerilemeye daha yatkın olduğunu gösterdi. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Prof. Rhoda Au, elde ettikleri sonuçları şöyle değerlendirdi:'Demans kaçınılmaz değil'Bulgular, demans başlangıcının uzun yıllar sürdüğü, hatta belki de bir hastanın tüm yaşamı boyunca gerçekleştiğine dair daha önce elde edilen kanıtları destekliyor.Prof. Au, konuya ilişkin, "Demans kaçınılmaz değildir ve kilo modelleri gibi fark edilmesi kolay risk göstergelerinin takip edilmesi, hastalığın başlangıcı ve ilerlemesinin gidişatını değiştirebilecek erken müdahale için fırsatlar sunabilir" dedi.Dünyadaki demans hastası sayısının 2050 yılına dek üçe katlayarak 150 milyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Halihazırda kesin bir tedavi olmadığından, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilecek yaşam tarzı değişikliklerine yönelik ilgi yoğunlaşıyor.Bilim insanlarına göre kilo alma veya verme davranışları, bir bireyin demans riskinin tahmin edilmesine olanak sağlayabiliyor. BMI (vücut kitle indeksi) ile ölçülen obezite, küresel bir salgın olmaya devam ediyor. Çalışmalar, nedeni belirsizliğini korusa da, orta yaştaki kilo durumu ile demans arasında bir bağlantı olduğunu öne sürüyor.Araştırmada Massachusetts'te yaşayan bir grup insanın Framingham Kalp Araştırmaları tarafından son 40 yıldır toplanan verileri incelendi. Her 2-4 yılda bir kilo ölçümü yapılan deneklerde, kilo alan, kilo veren ya da kilosu sabit kalanlar arasındaki demans oranları karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar, kilo veren kişilerin demansa yakalanma riskinin daha yüksek olabileceğine işaret etti. Anatomi ve Nörobiyoloji Profesörü Au, "Bulgular bizim için oldukça önemli çünkü daha önceki çalışmalar kilo etmenini dikkate alsa da, kilo alıp verme kalıplarının demans hastalığına yaklaşıldığına işaret edebileceğini mercek altına almamıştı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220404/alzheimer-riskini-olcen-kit-saglik-bakanligi-kullanim-onayi-aldi-1055307544.html

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