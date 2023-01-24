https://sputniknews.com.tr/20230124/ahmet-hakandan-ak-partili-yediyildiza-ayakkabisini-opme-tavsiyesi-en-basta-erdogana-karsi-ayip-1066102463.html
Ahmet Hakan'dan AK Partili Yediyıldız'a: 'Ayakkabısını öpme tavsiyesi en başta Erdoğan’a karşı ayıp'
Ahmet Hakan'dan AK Partili Yediyıldız'a: 'Ayakkabısını öpme tavsiyesi en başta Erdoğan’a karşı ayıp'
Ahmet Hakan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon kanalında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T09:32+0300
2023-01-24T09:32+0300
2023-01-24T09:44+0300
politika
ak parti
şenel yediyıldız
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103619/70/1036197047_0:107:1200:782_1920x0_80_0_0_90a0a42a3c7dbe25d84fdeff0c91d6bf.jpg
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili vekil Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi."Böyle bir şey söylemiş olacağına inanamadım. Videosunu bulup izledim. Kahretsin! Söylemiş abi, söylemiş" diyen Ahmet Hakan, bugünkü yazısına şöyle devam etti:Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'a ithafen "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230123/ak-partili-yediyildiz-tayyip-agabeyin-ayakkabisini-yalamamiz-lazim-1066080722.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103619/70/1036197047_8:0:1192:888_1920x0_80_0_0_4cbb8931b67e5c5d97db052fa767a3bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, şenel yediyıldız, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ahmet hakan
ak parti, şenel yediyıldız, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, ahmet hakan
Ahmet Hakan'dan AK Partili Yediyıldız'a: 'Ayakkabısını öpme tavsiyesi en başta Erdoğan’a karşı ayıp'
09:32 24.01.2023 (güncellendi: 09:44 24.01.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon kanalında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanmasını değerlendirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Partili vekil Şenel Yediyıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.
"Böyle bir şey söylemiş olacağına inanamadım. Videosunu bulup izledim. Kahretsin! Söylemiş abi, söylemiş"
diyen Ahmet Hakan, bugünkü yazısına
şöyle devam etti:
"Benim tanıdığım Şenel Yediyıldız, bırakın böyle şeyler söylemeyi, böyle şeyler söyleyenleri kınayacak bir adamdı. Nasıl oldu da böyle oldu anlayamadım. Şenel Yediyıldız’a eski dostluğumuz hatırına bir şeyler söylemek istiyorum: Eğer Erdoğan’ın, “ayakkabı” ve “yalamak” sözcüklerinin kendi ismi çevresinde yan yana getirilmesinden memnun kalacağını düşünüyorsan fena halde yanılıyorsun. Erdoğan, el öptürmeye bile karşı. “Annenizin ve öğretmeninizin dışında kimsenin elini öpmeyin” diye kaç kez söylemiştir. Ayakkabısını öpme tavsiyesi, en başta Erdoğan’a karşı ayıp yani. “Erdoğan’ın hakkını teslim etmek gerekir” mesajının altını çizmek için insan haysiyetine hiç yakışmayacak türde tavsiyeler vermek hiç ama hiç olmadı. En kötüsü de böyle bir cümlenin Erdoğan’ın siyasi çizgisine zarar vereceğinin farkında bile olmamak."
Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Erdoğan'a ithafen "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.