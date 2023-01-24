Ahmet Hakan'dan AK Partili Yediyıldız'a: 'Ayakkabısını öpme tavsiyesi en başta Erdoğan’a karşı ayıp'

"Benim tanıdığım Şenel Yediyıldız, bırakın böyle şeyler söylemeyi, böyle şeyler söyleyenleri kınayacak bir adamdı. Nasıl oldu da böyle oldu anlayamadım. Şenel Yediyıldız’a eski dostluğumuz hatırına bir şeyler söylemek istiyorum: Eğer Erdoğan’ın, “ayakkabı” ve “yalamak” sözcüklerinin kendi ismi çevresinde yan yana getirilmesinden memnun kalacağını düşünüyorsan fena halde yanılıyorsun. Erdoğan, el öptürmeye bile karşı. “Annenizin ve öğretmeninizin dışında kimsenin elini öpmeyin” diye kaç kez söylemiştir. Ayakkabısını öpme tavsiyesi, en başta Erdoğan’a karşı ayıp yani. “Erdoğan’ın hakkını teslim etmek gerekir” mesajının altını çizmek için insan haysiyetine hiç yakışmayacak türde tavsiyeler vermek hiç ama hiç olmadı. En kötüsü de böyle bir cümlenin Erdoğan’ın siyasi çizgisine zarar vereceğinin farkında bile olmamak."