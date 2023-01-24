https://sputniknews.com.tr/20230124/abden-siginma-basvurusu-reddedilenlerin-geri-donuslerini-hizlandiracak-strateji-hazirligi-1066128708.html

AB'den sığınma başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak strateji hazırlığı

AB'den sığınma başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak strateji hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) sığınma başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacak strateji hazırlıyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T19:47+0300

2023-01-24T19:47+0300

2023-01-24T19:48+0300

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avrupa birliği

sığınma

sığınma talebi

ylva johansson

mari juritsch

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AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB Geri Dönüşler Koordinatörü Mari Juritsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.Johansson, geçen sene AB'ye 330 bin kişinin yasadışı girdiğinin belirlendiğini vurgulayarak, "2022'de AB'de 924 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Bu, AB'ye yasadışı girişlerin 3 katına denk geliyor" diye konuştu.Komisyonun bugün geri dönüşlerin etkili şekilde sağlanması için bir strateji sunduğunu belirten Johansson, bu belgenin 26-27 Ocak'ta AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak gayriresmi içişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi.Johansson, şöyle konuştu:Juritsch de "Açıkçası mesele şu ki geri dönüşler henüz ortak bir çalışma alanı ve ortak bir sorumluluk olarak algılanmıyor" dedi.AB Geri Dönüşler Koordinatörü, "Özellikle büyük siyasi engellerin veya temel hak sorunlarının olmadığı üçüncü ülkelerde, genel geri dönüş sayısı artmalı ve bunlar gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.Detayları henüz paylaşılmayan strateji, mevcut iade ihtiyaçlarına cevap verecek önlemler, hızlandırılmış iade prosedürleri ve bu prosedürlerin yönetiminin dijitalleştirilmesini içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230124/-goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-6-bin-282-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1066128201.html

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avrupa birliği, sığınma, sığınma talebi, ylva johansson, mari juritsch