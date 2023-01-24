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https://sputniknews.com.tr/20230124/abden-siginma-basvurusu-reddedilenlerin-geri-donuslerini-hizlandiracak-strateji-hazirligi-1066128708.html
AB'den sığınma başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak strateji hazırlığı
AB'den sığınma başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak strateji hazırlığı
Avrupa Birliği (AB) sığınma başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacak strateji hazırlıyor. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:47+0300
2023-01-24T19:48+0300
dünya
avrupa birliği
sığınma
sığınma talebi
ylva johansson
mari juritsch
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AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB Geri Dönüşler Koordinatörü Mari Juritsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.Johansson, geçen sene AB'ye 330 bin kişinin yasadışı girdiğinin belirlendiğini vurgulayarak, "2022'de AB'de 924 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Bu, AB'ye yasadışı girişlerin 3 katına denk geliyor" diye konuştu.Komisyonun bugün geri dönüşlerin etkili şekilde sağlanması için bir strateji sunduğunu belirten Johansson, bu belgenin 26-27 Ocak'ta AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak gayriresmi içişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi.Johansson, şöyle konuştu:Juritsch de "Açıkçası mesele şu ki geri dönüşler henüz ortak bir çalışma alanı ve ortak bir sorumluluk olarak algılanmıyor" dedi.AB Geri Dönüşler Koordinatörü, "Özellikle büyük siyasi engellerin veya temel hak sorunlarının olmadığı üçüncü ülkelerde, genel geri dönüş sayısı artmalı ve bunlar gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.Detayları henüz paylaşılmayan strateji, mevcut iade ihtiyaçlarına cevap verecek önlemler, hızlandırılmış iade prosedürleri ve bu prosedürlerin yönetiminin dijitalleştirilmesini içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/-goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-6-bin-282-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1066128201.html
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avrupa birliği, sığınma, sığınma talebi, ylva johansson, mari juritsch
avrupa birliği, sığınma, sığınma talebi, ylva johansson, mari juritsch

AB'den sığınma başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak strateji hazırlığı

19:47 24.01.2023 (güncellendi: 19:48 24.01.2023)
© AAGöçmen Krizi - Avrupa
Göçmen Krizi - Avrupa - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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Avrupa Birliği (AB) sığınma başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacak strateji hazırlıyor.
AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB Geri Dönüşler Koordinatörü Mari Juritsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Johansson, geçen sene AB'ye 330 bin kişinin yasadışı girdiğinin belirlendiğini vurgulayarak, "2022'de AB'de 924 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Bu, AB'ye yasadışı girişlerin 3 katına denk geliyor" diye konuştu.
Komisyonun bugün geri dönüşlerin etkili şekilde sağlanması için bir strateji sunduğunu belirten Johansson, bu belgenin 26-27 Ocak'ta AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılacak gayriresmi içişleri bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi.
Johansson, şöyle konuştu:
"AB'de kalmaya uygun olmayanların menşe ülkelerine iade edilmeleri gerekiyor. İltica sistemini korumanın yolu budur. Uluslararası korumaya ihtiyacı olanlar memnuniyetle karşılanmalı ve uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanlar da menşe ülkesine geri dönmelidir. AB üye ülkelerinde her yıl yaklaşık 300 bin iade kararı alınıyor. Ancak her yıl yalnızca 70 bin civarında iade kararı veriliyor."
Juritsch de "Açıkçası mesele şu ki geri dönüşler henüz ortak bir çalışma alanı ve ortak bir sorumluluk olarak algılanmıyor" dedi.
AB Geri Dönüşler Koordinatörü, "Özellikle büyük siyasi engellerin veya temel hak sorunlarının olmadığı üçüncü ülkelerde, genel geri dönüş sayısı artmalı ve bunlar gerçekleşmelidir" ifadelerini kullandı.
Detayları henüz paylaşılmayan strateji, mevcut iade ihtiyaçlarına cevap verecek önlemler, hızlandırılmış iade prosedürleri ve bu prosedürlerin yönetiminin dijitalleştirilmesini içeriyor.
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