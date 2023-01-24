https://sputniknews.com.tr/20230124/-goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-6-bin-282-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1066128201.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 6 bin 282 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:30+0300
2023-01-24T19:30+0300
2023-01-24T19:33+0300
türkiye
göç
düzensiz göç
göç idaresi
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Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yasadışı göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 8 charter seferi ile 1364, tarifeli uçuşlarla 1446 olmak üzere 2 bin 810 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 282'ye ulaştı.Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmen sınır dışı edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230121/son-bir-haftada-2-bin-391-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1066019929.html
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göç, düzensiz göç, göç idaresi
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
19:30 24.01.2023 (güncellendi: 19:33 24.01.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 6 bin 282 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yasadışı göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.
Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 8 charter seferi ile 1364, tarifeli uçuşlarla 1446 olmak üzere 2 bin 810 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.
Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 282'ye ulaştı.
Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmen sınır dışı edilmişti.