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Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 6 bin 282 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:30+0300
2023-01-24T19:33+0300
türkiye
göç
düzensiz göç
göç idaresi
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Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yasadışı göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 8 charter seferi ile 1364, tarifeli uçuşlarla 1446 olmak üzere 2 bin 810 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 282'ye ulaştı.Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmen sınır dışı edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230121/son-bir-haftada-2-bin-391-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1066019929.html
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göç, düzensiz göç, göç idaresi

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

19:30 24.01.2023 (güncellendi: 19:33 24.01.2023)
© AAAfganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 6 bin 282 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yasadışı göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.
Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 8 charter seferi ile 1364, tarifeli uçuşlarla 1446 olmak üzere 2 bin 810 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.
Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 282'ye ulaştı.
Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmen sınır dışı edilmişti.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
TÜRKİYE
Son bir haftada 2 bin 391 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
21 Ocak, 22:08
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