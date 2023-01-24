https://sputniknews.com.tr/20230124/-goc-idaresi-baskanligi-yilbasindan-bu-yana-6-bin-282-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1066128201.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Yılbaşından bu yana 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 6 bin 282 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T19:30+0300

2023-01-24T19:30+0300

2023-01-24T19:33+0300

türkiye

göç

düzensiz göç

göç idaresi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/14/1060188726_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4af53a63775599c31f6bb281101937eb.jpg

Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yasadışı göçle mücadele ve sınır dışı işlemlerine aralıksız devam ediliyor.Bu kapsamda, yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 8 charter seferi ile 1364, tarifeli uçuşlarla 1446 olmak üzere 2 bin 810 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.Yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 6 bin 282'ye ulaştı.Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 yasadışı göçmen sınır dışı edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230121/son-bir-haftada-2-bin-391-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1066019929.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göç, düzensiz göç, göç idaresi