https://sputniknews.com.tr/20230121/son-bir-haftada-2-bin-391-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1066019929.html
Son bir haftada 2 bin 391 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
Son bir haftada 2 bin 391 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
Türkiye genelinde, 13-19 Ocak arasında 1536 yasadışı göçmenin yakalandığı, 2 bin 391 yasadışı göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-21T22:08+0300
2023-01-21T22:08+0300
2023-01-21T22:08+0300
türkiye
yasadışı
yasadışı göçmenler
yasadışı geçiş
yasadışı göç
afganistan
pakistan
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 13-19 Ocak tarihleri arasında 484'ü Afganistan, 32'si Pakistan, 1020'si de diğer uyruklardan 1536 yasadışı göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 894'ü Afganistan, 128'si Pakistan ve 1369'u diğer uyruklardan toplam 2 bin 391 yasaışı göçmen ise sınır dışı edildi.Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ise 2 bin 472'si Afganistan, 246'sı Pakistan ve 3 bin 22'si diğer uyruklardan 5 bin 740 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 4 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 12 bin 342 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 905'i Afganistan, 3 bin 720'si Pakistan ve 10 bin 950'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 575 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 267 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230113/abye-yasadisi-girislerde-yuzde-64-artis-2016dan-beri-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1065728784.html
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yasadışı, yasadışı göçmenler, yasadışı geçiş, yasadışı göç, afganistan, pakistan
yasadışı, yasadışı göçmenler, yasadışı geçiş, yasadışı göç, afganistan, pakistan
Son bir haftada 2 bin 391 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
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Türkiye genelinde, 13-19 Ocak arasında 1536 yasadışı göçmenin yakalandığı, 2 bin 391 yasadışı göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 13-19 Ocak tarihleri arasında 484'ü Afganistan, 32'si Pakistan, 1020'si de diğer uyruklardan 1536 yasadışı göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 894'ü Afganistan, 128'si Pakistan ve 1369'u diğer uyruklardan toplam 2 bin 391 yasaışı göçmen ise sınır dışı edildi.
Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ise 2 bin 472'si Afganistan, 246'sı Pakistan ve 3 bin 22'si diğer uyruklardan 5 bin 740 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.
Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 4 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 12 bin 342 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 905'i Afganistan, 3 bin 720'si Pakistan ve 10 bin 950'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 575 yasadışı göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında 267 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.