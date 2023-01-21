https://sputniknews.com.tr/20230121/son-bir-haftada-2-bin-391-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1066019929.html

Son bir haftada 2 bin 391 yasadışı göçmen sınır dışı edildi

Son bir haftada 2 bin 391 yasadışı göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde, 13-19 Ocak arasında 1536 yasadışı göçmenin yakalandığı, 2 bin 391 yasadışı göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi. 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T22:08+0300

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2023-01-21T22:08+0300

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yasadışı göç

afganistan

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 13-19 Ocak tarihleri arasında 484'ü Afganistan, 32'si Pakistan, 1020'si de diğer uyruklardan 1536 yasadışı göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 894'ü Afganistan, 128'si Pakistan ve 1369'u diğer uyruklardan toplam 2 bin 391 yasaışı göçmen ise sınır dışı edildi.Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ise 2 bin 472'si Afganistan, 246'sı Pakistan ve 3 bin 22'si diğer uyruklardan 5 bin 740 yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi.Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı ise 4 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen yasadışı göçmen sayısı da 12 bin 342 oldu.Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 905'i Afganistan, 3 bin 720'si Pakistan ve 10 bin 950'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 575 yasadışı göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 267 yasadışı göçmenin işlemleri devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230113/abye-yasadisi-girislerde-yuzde-64-artis-2016dan-beri-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1065728784.html

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yasadışı, yasadışı göçmenler, yasadışı geçiş, yasadışı göç, afganistan, pakistan