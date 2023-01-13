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https://sputniknews.com.tr/20230113/abye-yasadisi-girislerde-yuzde-64-artis-2016dan-beri-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1065728784.html
AB'ye yasadışı girişlerde yüzde 64 artış: 2016'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı
AB'ye yasadışı girişlerde yüzde 64 artış: 2016'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasadışı girişler 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artarak 330 bin oldu. 13.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-13T23:05+0300
2023-01-13T23:05+0300
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ab
frontex
ab sınır güvenliği ajansı (frontex)
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AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in verilerine göre, AB ülkelerine yasadışı girişler Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 2021 ve 2022'de arttı.Sınırlardan yasadışı girenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artarak 330 bine yükseldi. Bu, 2016'dan bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.Geçen yıl girişlerde en çok kullanılan güzergah Batı Balkanlar oldu. Bu rotadan 145 bin 600 kişi AB ülkelerine girdi. Batı Balkanlar'dan girişler 2021'e göre yüzde 136 arttı ve bu güzergahta 2015'ten bu yana en yüksek sayıda yasadışı geçiş olarak kaydedildi. Batı Balkanlar rotasından en çok yasadışı geçenler Suriyeliler oldu.İkinci sıradaki güzergah olan Orta Akdeniz'den girenlerin sayısı yüzde 51 artarak 102 bin 529'a çıktı. Bu güzergahı en çok Mısırlılar, Tunuslular ve Bangladeşliler kullandı. Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı ise yüzde 108 artarak 42 bin 831 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını ise en çok kullananlar Suriyeliler, Afganistanlılar ve Nijeryalılar oldu.Frontex verilerine göre, Batı Akdeniz güzergahından AB'ye girenlerin sayısı geçen yıl yüzde 21 azaldı. Bu yoldan AB'ye 2022'de 14 bin 582 kişi giriş yaptı.Frontex'ten yapılan açıklamada geçen yıl, AB ve Şengen ile ilişkili ülkelerin dış sınırlarında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalındığı belirtilerek, "Bunlar, 2021'den itibaren Belarus tarafından gerçekleştirilen devlet organizeli göçten Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaline kadar uzanıyor." ifadeleri kullanıldı.İlk sırada Suriyeliler var AB ülkelerine yasadışı girişlerde ilk sırada bulunan Suriyelileri, Afganistanlılar ve Tunuslular takip etti.Ayrıca, 24 Şubat 2022'den yıl sonuna kadar Ukrayna ve Moldova'dan AB'nin dış kara sınırlarından yaklaşık 13 milyon Ukraynalı sığınmacı giriş yaptı. Aynı dönemde 10 milyon Ukraynalının da çıkış yaptığı açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230113/italya-disisleri-bakani-gocmenlerin-ulkeye-gelmesini-engelledigi-icin-turkiyeye-tesekkur-etti--1065723368.html
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ab, frontex, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, giriş, artış
ab, frontex, ab sınır güvenliği ajansı (frontex), göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, giriş, artış

AB'ye yasadışı girişlerde yüzde 64 artış: 2016'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı

23:05 13.01.2023
© REUTERS / Fabrizio BenschGöçmen
Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
© REUTERS / Fabrizio Bensch
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yasadışı girişler 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artarak 330 bin oldu.
AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in verilerine göre, AB ülkelerine yasadışı girişler Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 2021 ve 2022'de arttı.
Sınırlardan yasadışı girenlerin sayısı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artarak 330 bine yükseldi. Bu, 2016'dan bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Geçen yıl girişlerde en çok kullanılan güzergah Batı Balkanlar oldu. Bu rotadan 145 bin 600 kişi AB ülkelerine girdi. Batı Balkanlar'dan girişler 2021'e göre yüzde 136 arttı ve bu güzergahta 2015'ten bu yana en yüksek sayıda yasadışı geçiş olarak kaydedildi. Batı Balkanlar rotasından en çok yasadışı geçenler Suriyeliler oldu.
İkinci sıradaki güzergah olan Orta Akdeniz'den girenlerin sayısı yüzde 51 artarak 102 bin 529'a çıktı. Bu güzergahı en çok Mısırlılar, Tunuslular ve Bangladeşliler kullandı. Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı ise yüzde 108 artarak 42 bin 831 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını ise en çok kullananlar Suriyeliler, Afganistanlılar ve Nijeryalılar oldu.
Frontex verilerine göre, Batı Akdeniz güzergahından AB'ye girenlerin sayısı geçen yıl yüzde 21 azaldı. Bu yoldan AB'ye 2022'de 14 bin 582 kişi giriş yaptı.
Frontex'ten yapılan açıklamada geçen yıl, AB ve Şengen ile ilişkili ülkelerin dış sınırlarında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalındığı belirtilerek, "Bunlar, 2021'den itibaren Belarus tarafından gerçekleştirilen devlet organizeli göçten Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaline kadar uzanıyor." ifadeleri kullanıldı.

İlk sırada Suriyeliler var

AB ülkelerine yasadışı girişlerde ilk sırada bulunan Suriyelileri, Afganistanlılar ve Tunuslular takip etti.
Ayrıca, 24 Şubat 2022'den yıl sonuna kadar Ukrayna ve Moldova'dan AB'nin dış kara sınırlarından yaklaşık 13 milyon Ukraynalı sığınmacı giriş yaptı. Aynı dönemde 10 milyon Ukraynalının da çıkış yaptığı açıklandı.
Antonio Tajani - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2023
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