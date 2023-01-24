Fransa’da fırıncılar sokağa indi

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Protestoya katılan fırıncı çift yaptıkları açıklamada, “Paris'teki fırıncı esnafı olarak, elektrik fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek üzere buradayız. Elektrik faturaları 2, 5 hatta 10 ile çarpıldığını görüyoruz. Un, tereyağı, şeker fiyatları arttı, biz bunları ürettiğimiz ürünler için kullanmak zorundayız. Fırıncıların gelirinde yüzde 5 ila yüzde 10'luk bir düşüş olduğu kesin. Ama bizim ürünlerin fiyatları hammadde veya enerji fiyatları kadar artmıyor. Bütün bu artışları aktarmak isteseydik, mağazalardaki ürünlerimizin fiyatını ikiye katlamamız gerekirdi. Bu mümkün değil. Baget fiyatını ikiye katlarsak daha az baget satarız. Daha az çalışana ihtiyacımız olur. Ancak tüm çalışanlarımızı elimizde tutmak istiyoruz" dedi.