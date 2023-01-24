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Fransa’da fırıncılar sokağa indi
Fransa’da fırıncılar sokağa indi
Artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi. 24.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fransa, fırın, protesto, ekmek, enerji, avrupa, fotoğraf, galeri, emmanuel macron, elisabeth borne
фото, fransa, fırın, protesto, ekmek, enerji, avrupa, fotoğraf, galeri, emmanuel macron, elisabeth borne

Fransa’da fırıncılar sokağa indi

01:35 24.01.2023
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Artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi.
© İHA

Fransa’da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi. Başkentteki Nation Meydanı’nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler.

Fransa’da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi. Başkentteki Nation Meydanı’nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA

Fransa’da emeklilik reformuna yönelik tepkiler sürerken, artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı zor günler yaşadıklarını belirten fırıncılar, Fransa’nın başkenti Paris’te sokağa indi. Başkentteki Nation Meydanı’nda toplanan fırıncılar, Maliye Bakanlığına yürüdüler.

© İHA

Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü.

Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA

Fırıncılar, elektrik ve hammadde fiyatlarının yanı sıra hükümetin uyguladığı çalışan işçiler için işsizlik ve emeklilik gibi zorunlu primler ile vergilerin altından kalkamadıklarını ileri sürdü.

© İHA

Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler.

Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA

Ellerinde baget ekmekler ve Fransa bayrakları ile yürüyen fırıncılar, darağacına astıkları cansız manken ve getirdikleri tabut ile hükümete tepki gösterdiler.

© İHA

Gösteriye katılan Lucette Devale, "Bugün gösteriye katıldım. Benim bir işim var evime ekmek götürebiliyorum. Çalıştığım fırın sayesinde Geçimimi sağlıyorum. Patronum fırını kapatırsa işsiz kalacağım, evime ekmek götüremeyeceğim. Macron hükümetinin bu yaptığı kabul edilir gibi değil, çalıştığım fırının kapanmasını istemiyorum. Patronuma destek vermek için buradayım" dedi.

Gösteriye katılan Lucette Devale, &quot;Bugün gösteriye katıldım. Benim bir işim var evime ekmek götürebiliyorum. Çalıştığım fırın sayesinde Geçimimi sağlıyorum. Patronum fırını kapatırsa işsiz kalacağım, evime ekmek götüremeyeceğim. Macron hükümetinin bu yaptığı kabul edilir gibi değil, çalıştığım fırının kapanmasını istemiyorum. Patronuma destek vermek için buradayım&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA

Gösteriye katılan Lucette Devale, "Bugün gösteriye katıldım. Benim bir işim var evime ekmek götürebiliyorum. Çalıştığım fırın sayesinde Geçimimi sağlıyorum. Patronum fırını kapatırsa işsiz kalacağım, evime ekmek götüremeyeceğim. Macron hükümetinin bu yaptığı kabul edilir gibi değil, çalıştığım fırının kapanmasını istemiyorum. Patronuma destek vermek için buradayım" dedi.

© İHA

Gösteriye katılan fırın çalışanı bir genç ise "Bizler Fransa'daki tüm fırıncı çırakları olarak patronlarımızı destekliyoruz. Birçok şeye zam yapılırken baget ekmeğe yüzde 15 zam yaptı hükümet, hiç bir fırın bunun altından kalkamaz, ama hükümet bunları düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

Gösteriye katılan fırın çalışanı bir genç ise &quot;Bizler Fransa&#x27;daki tüm fırıncı çırakları olarak patronlarımızı destekliyoruz. Birçok şeye zam yapılırken baget ekmeğe yüzde 15 zam yaptı hükümet, hiç bir fırın bunun altından kalkamaz, ama hükümet bunları düşünmüyor” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA

Gösteriye katılan fırın çalışanı bir genç ise "Bizler Fransa'daki tüm fırıncı çırakları olarak patronlarımızı destekliyoruz. Birçok şeye zam yapılırken baget ekmeğe yüzde 15 zam yaptı hükümet, hiç bir fırın bunun altından kalkamaz, ama hükümet bunları düşünmüyor” ifadelerini kullandı.

© İHA

Protestoya katılan fırıncı çift yaptıkları açıklamada, “Paris'teki fırıncı esnafı olarak, elektrik fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek üzere buradayız. Elektrik faturaları 2, 5 hatta 10 ile çarpıldığını görüyoruz. Un, tereyağı, şeker fiyatları arttı, biz bunları ürettiğimiz ürünler için kullanmak zorundayız. Fırıncıların gelirinde yüzde 5 ila yüzde 10'luk bir düşüş olduğu kesin. Ama bizim ürünlerin fiyatları hammadde veya enerji fiyatları kadar artmıyor. Bütün bu artışları aktarmak isteseydik, mağazalardaki ürünlerimizin fiyatını ikiye katlamamız gerekirdi. Bu mümkün değil. Baget fiyatını ikiye katlarsak daha az baget satarız. Daha az çalışana ihtiyacımız olur. Ancak tüm çalışanlarımızı elimizde tutmak istiyoruz" dedi.

Protestoya katılan fırıncı çift yaptıkları açıklamada, “Paris&#x27;teki fırıncı esnafı olarak, elektrik fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek üzere buradayız. Elektrik faturaları 2, 5 hatta 10 ile çarpıldığını görüyoruz. Un, tereyağı, şeker fiyatları arttı, biz bunları ürettiğimiz ürünler için kullanmak zorundayız. Fırıncıların gelirinde yüzde 5 ila yüzde 10&#x27;luk bir düşüş olduğu kesin. Ama bizim ürünlerin fiyatları hammadde veya enerji fiyatları kadar artmıyor. Bütün bu artışları aktarmak isteseydik, mağazalardaki ürünlerimizin fiyatını ikiye katlamamız gerekirdi. Bu mümkün değil. Baget fiyatını ikiye katlarsak daha az baget satarız. Daha az çalışana ihtiyacımız olur. Ancak tüm çalışanlarımızı elimizde tutmak istiyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA

Protestoya katılan fırıncı çift yaptıkları açıklamada, “Paris'teki fırıncı esnafı olarak, elektrik fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek üzere buradayız. Elektrik faturaları 2, 5 hatta 10 ile çarpıldığını görüyoruz. Un, tereyağı, şeker fiyatları arttı, biz bunları ürettiğimiz ürünler için kullanmak zorundayız. Fırıncıların gelirinde yüzde 5 ila yüzde 10'luk bir düşüş olduğu kesin. Ama bizim ürünlerin fiyatları hammadde veya enerji fiyatları kadar artmıyor. Bütün bu artışları aktarmak isteseydik, mağazalardaki ürünlerimizin fiyatını ikiye katlamamız gerekirdi. Bu mümkün değil. Baget fiyatını ikiye katlarsak daha az baget satarız. Daha az çalışana ihtiyacımız olur. Ancak tüm çalışanlarımızı elimizde tutmak istiyoruz" dedi.

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