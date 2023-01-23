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https://sputniknews.com.tr/20230123/van-golu-havzasindaki-kurakligin-boyutu-uydu-goruntulerine-yansidi-1066088729.html
Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü çevresindeki kar örtüsünü gösteren Landsat uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, son 4 yılın en kurak ocak ayının yaşandığını gözler önüne serdi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T21:41+0300
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türkiye
van gölü
mustafa akkuş
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasında etkili olan kuraklığın ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdığını belirtti.Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, "Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230121/iznik-golu-kuraklik-sebebiyle-400-metre-cekildi-en-buyuk-iskele-karada-kaldi-1066008436.html
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van gölü
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van gölü, mustafa akkuş
van gölü, mustafa akkuş

Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı

21:41 23.01.2023 (güncellendi: 21:42 23.01.2023)
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031
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Van Gölü çevresindeki kar örtüsünü gösteren Landsat uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, son 4 yılın en kurak ocak ayının yaşandığını gözler önüne serdi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasında etkili olan kuraklığın ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdığını belirtti.
Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
1/2
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
2/2
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.
Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:
"Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Havzanın yaz aylarında ihtiyaç duyduğu suyun ana kaynağını kışın düşen kar karşılıyor. Kışın karın az olduğu dönemlerde havzada kuraklık yaşanıyor. Van Gölü ve çevresini gösteren Landsat uydu görüntülerine baktığımızda son 3 yılda bölge tamamen kar örtüsüyle kaplı ama bu yıl ocak ayında ise kar örtüsü neredeyse hiç yok. Van Gölü havzası önümüzdeki günlerde kar yağışı almaz ise yaz aylarında ürünlerini yetiştirmek isteyen çiftçilerimiz ve üremek için akarsulara göç eden inci kefalini çok zorlu bir süreç bekliyor."
Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, "Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
Van Gölü Havzası'ndaki kuraklık uydu görüntülerine yansıdı
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-AW810031
Türkiye'de yaşanan kuraklık Türkiye'nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
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