https://sputniknews.com.tr/20230123/van-golu-havzasindaki-kurakligin-boyutu-uydu-goruntulerine-yansidi-1066088729.html

Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı

Van Gölü havzasındaki kuraklığın boyutu uydu görüntülerine yansıdı

Van Gölü çevresindeki kar örtüsünü gösteren Landsat uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, son 4 yılın en kurak ocak ayının yaşandığını gözler önüne serdi. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

van gölü

mustafa akkuş

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü havzasında etkili olan kuraklığın ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Landsat uydusu görüntülerine de yansıdığını belirtti.Van Gölü Havzası ve çevresini gösteren son 4 yılın ocak ayına ait görüntüleri inceleyen Akkuş, bu yıl havzanın neredeyse hiç kar almadığını söyledi.Van ve çevresinin son yılların en kurak kışını yaşadığını, karın halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Akkuş, kentte sadece yüksek kesimde kar örtüsünün olduğunu aktardı.Dağlarda da kar örtüsünün olmadığını dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:Havzadaki her damla suyun çok önemli olduğunu anlatan Akkuş, "Su kaynaklarımızı efektif kullanmamız gerekiyor. Üreticilerimizin salma ve vahşi sulama gibi yöntemlerden vazgeçmesi gerekiyor. Kaynakların verimli değerlendirilmesi ve barajlarda suyun biriktirilmesi önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230121/iznik-golu-kuraklik-sebebiyle-400-metre-cekildi-en-buyuk-iskele-karada-kaldi-1066008436.html

türkiye

van gölü

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