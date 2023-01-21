İznik Gölü kuraklık sebebiyle 400 metre çekildi, en büyük iskele karada kaldı

© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar."