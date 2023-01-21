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İznik Gölü kuraklık sebebiyle 400 metre çekildi, en büyük iskele karada kaldı
İznik Gölü kuraklık sebebiyle 400 metre çekildi, en büyük iskele karada kaldı
Türkiye’de yaşanan kuraklık Türkiye’nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı. 21.01.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.
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fotoğraf, iznik, göl, küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim değişikliği, фото
fotoğraf, iznik, göl, küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim değişikliği, фото

İznik Gölü kuraklık sebebiyle 400 metre çekildi, en büyük iskele karada kaldı

11:52 21.01.2023 (güncellendi: 11:55 21.01.2023)
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Türkiye’de yaşanan kuraklık Türkiye’nin 5.büyük gölü olan İznik Gölü'nü de vurdu. İznik'te gölün en büyük iskelesi karada kaldı.
Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından İznik Gölü'nde mevsimsel kuraklık nedeniyle su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Kıyıdan 400 metre çekilen İznik Gölü günden güne kötüye gidiyor. Gölün en büyük iskelesi ise tamamen karada kaldı.
© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, şöyle konuştu:

“İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı."

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, şöyle konuştu:“İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü&#x27;nün en büyük iskelesi karada kaldı.&quot; - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, şöyle konuştu:

“İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı."

© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı."

&quot;2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı.&quot; - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik’teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı."

© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar."

&quot;Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar.&quot; - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var. Ocak ayı bitmek üzere. Ne yağmur ne kar gördü bu topraklar."

© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil. İnşallah önümüzdeki günlerde düzgün kar ya da yağmur yağar da birazcık bu kuraklık telafi olur. Çünkü çok aşırı bir çekilme oldu. Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.”

&quot;Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil. İnşallah önümüzdeki günlerde düzgün kar ya da yağmur yağar da birazcık bu kuraklık telafi olur. Çünkü çok aşırı bir çekilme oldu. Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.” - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / MEHMET BULDU - SEMİH TÜRKER

"Maalesef bu kuraklık hayra alamet değil. İnşallah önümüzdeki günlerde düzgün kar ya da yağmur yağar da birazcık bu kuraklık telafi olur. Çünkü çok aşırı bir çekilme oldu. Aşırı bir kuraklık var. Önümüzdeki on gün daha yağış olmadığı gözüküyor.”

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