Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230123/tem-daire-baskani-yigit-2022-yilinda-19-canli-bomba-yakalandi-1066063997.html
TEM Daire Başkanı Yiğit: 2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı
TEM Daire Başkanı Yiğit: 2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı
Antalya'da düzenlenen TEM Değerlendirme Çalıştayı'nda konuşan TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, "Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu 2022 yılında... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:49+0300
2023-01-23T12:51+0300
terörle mücadele şubesi (tem)
canlı bomba
işid
türkiye
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066065224_0:98:1620:1009_1920x0_80_0_0_0cdde874c6a4ffb3f37506d542a1625b.jpg
TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Terörle Mücadele Şube Müdürleri (TEM) Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.Yiğit, konuşmasında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230121/sivas-cumhuriyet-universitesinden-proje-teror-eylemleri-onceden-tespit-edilebilip-engellenebilecek-1066010802.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066065224_46:0:1486:1080_1920x0_80_0_0_b180d02d560672ac1871f5e1432475b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terörle mücadele şubesi (tem), canlı bomba, işid, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
terörle mücadele şubesi (tem), canlı bomba, işid, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

TEM Daire Başkanı Yiğit: 2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı

12:49 23.01.2023 (güncellendi: 12:51 23.01.2023)
© İHATEM Daire Başkanı Hasan Yiğit
TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Antalya'da düzenlenen TEM Değerlendirme Çalıştayı'nda konuşan TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, "Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edildi. 33 ülkeden FETÖ terör örgütü üyesi 143 şahıs getirilerek adalete önüne çıkarıldı" dedi.
TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Terörle Mücadele Şube Müdürleri (TEM) Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.
Yiğit, konuşmasında şunları kaydetti:
“2022 yılı içerisinde terör örgütlerini gerilettik. Hücre evleri deşifre edildi. DEAŞ terör örgütü 6 yıldır ülkemizde eylem gerçekleştirememiştir. Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu canlı bomba eylemi yapabilecek sadece 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edilmiştir. FETÖ yurt dışından kadrolarına moral vermeye çalışmaktadır. Yunanistan’dan yurt dışına kaçış girişimleri devam etmektedir. Bugün itibariyle 33 ülkeden 143 şahıs getirilerek adalete önüne çıkarıldı. Hain ve sinsi terör örgütü ile mücadelemiz devam edecektir. PKK ülkemiz için bir beka sorudur. Kararlı bir mücadele yürüterek sonuç aldık. Gücü ve etkisi kırıldı. Milletimiz emin olsun, kalanını da temizleyeceğiz. Operasyonlarımız kesintisiz sürecek."
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) geliştirilen, 'Davranışsal Otopsi' projesiyle kameralarda şüphelilerin yüzleri görünmese dahi; sergiledikleri anormal davranışlar, yürüyüşleri ve beden dili onları ele verebilecek. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2023
TÜRKİYE
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden proje: Terör eylemleri önceden tespit edilebilip engellenebilecek
21 Ocak, 13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала