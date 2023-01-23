https://sputniknews.com.tr/20230123/tem-daire-baskani-yigit-2022-yilinda-19-canli-bomba-yakalandi-1066063997.html
TEM Daire Başkanı Yiğit: 2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı
TEM Daire Başkanı Yiğit: 2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı
Antalya'da düzenlenen TEM Değerlendirme Çalıştayı'nda konuşan TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, "Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu 2022 yılında... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T12:49+0300
2023-01-23T12:49+0300
2023-01-23T12:51+0300
terörle mücadele şubesi (tem)
canlı bomba
işid
türkiye
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Terörle Mücadele Şube Müdürleri (TEM) Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.Yiğit, konuşmasında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230121/sivas-cumhuriyet-universitesinden-proje-teror-eylemleri-onceden-tespit-edilebilip-engellenebilecek-1066010802.html
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terörle mücadele şubesi (tem), canlı bomba, işid, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
terörle mücadele şubesi (tem), canlı bomba, işid, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
TEM Daire Başkanı Yiğit: 2022 yılında 19 canlı bomba yakalandı
12:49 23.01.2023 (güncellendi: 12:51 23.01.2023) Abone ol
Antalya'da düzenlenen TEM Değerlendirme Çalıştayı'nda konuşan TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, "Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edildi. 33 ülkeden FETÖ terör örgütü üyesi 143 şahıs getirilerek adalete önüne çıkarıldı" dedi.
TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen Terörle Mücadele Şube Müdürleri (TEM) Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu.
Yiğit, konuşmasında şunları kaydetti:
“2022 yılı içerisinde terör örgütlerini gerilettik. Hücre evleri deşifre edildi. DEAŞ terör örgütü 6 yıldır ülkemizde eylem gerçekleştirememiştir. Önemli dijital arşivlerinin deşifre edilmesi sonucu canlı bomba eylemi yapabilecek sadece 2022 yılında 19 canlı bomba yakalanarak adalete teslim edilmiştir. FETÖ yurt dışından kadrolarına moral vermeye çalışmaktadır. Yunanistan’dan yurt dışına kaçış girişimleri devam etmektedir. Bugün itibariyle 33 ülkeden 143 şahıs getirilerek adalete önüne çıkarıldı. Hain ve sinsi terör örgütü ile mücadelemiz devam edecektir. PKK ülkemiz için bir beka sorudur. Kararlı bir mücadele yürüterek sonuç aldık. Gücü ve etkisi kırıldı. Milletimiz emin olsun, kalanını da temizleyeceğiz. Operasyonlarımız kesintisiz sürecek."