https://sputniknews.com.tr/20230121/sivas-cumhuriyet-universitesinden-proje-teror-eylemleri-onceden-tespit-edilebilip-engellenebilecek-1066010802.html

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden proje: Terör eylemleri önceden tespit edilebilip engellenebilecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden proje: Terör eylemleri önceden tespit edilebilip engellenebilecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) geliştirilen, ‘Davranışsal Otopsi’ projesiyle kameralarda şüphelilerin yüzleri görünmese dahi; sergiledikleri anormal... 21.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-21T13:58+0300

2023-01-21T13:58+0300

2023-01-21T13:58+0300

türkiye

sivas

cumhuriyet üniversitesi

terör

terör saldırısı

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SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, geliştirdiği ‘Davranışsal Otopsi’ projesi ile terör eylemlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. İki aşamadan oluşan projede ilk aşamada, güvenlik güçlerine terör eylemcilerinin; beden dili, yüz ifadeleri, konuşmaları ve bulundukları çevrede yaptıkları hareketleri analiz edebilmeleri için eğitim verilecek. Projenin ikinci aşamasında ise kişilerin ve nesnelerin bulundukları ortamda sergiledikleri anormal davranışları, yürüyüş ve beden dili hareketleri bilgi işlemciye kaydedilecek. İşlenen veriler şehirlerde bulunan şehir güvenlik kameralarına aktarılacak. Böylelikle herhangi bir terör eylemcisi kalabalık bir ortamda dahi olsa davranış ve beden dili analiz edilerek, terörist faaliyete geçmeden önce tespit erilebilecek.Teröristler eylemden önce tespit edilecekDoç. Dr. Darıcı, çalışmayla şüphelileri eylemlerinden önce tespit etmeyi amaçladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Yüzleri kameraya yansımasa bile tespit edilecek'Doç. Dr. Darıcı, herhangi bir terör eylemcisinin yüzü güvenlik kameralarına yansımasa dahi tespit edilebileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:'İlk kısım tamamlandı'Darıcı, projenin ilk aşamasının tamamlandığını ikinci aşamasının ise hatasız olması için zaman alacağını söyleyerek, "İkinci kısım da birçok teknik altyapı, yazılım süreci ve hataların ayıklanması gereken bir süreç gerektiriyor. İlk kısmında başarılı sonuçlar aldık. Ancak projenin ikinci aşamada teknik kısmın belirli bir aşamaya gelmesi zaman alacak. Fakat tamamlandığı zaman özellikle teröre ilişkin olaylarda güvenlik kuvvetlerinin elini oldukça güçlendirecek. Birçok farklı unsuru ve insan davranışlarını ve özelliklerini bu projede değerlendiriyoruz. Bunlar içinde bulunan kültürden kültüre, ortamdan çevre koşullarına kadar birçok etken olarak farklılık gösteriyor" diye konuştu.

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sivas, cumhuriyet üniversitesi, terör, terör saldırısı