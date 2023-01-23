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https://sputniknews.com.tr/20230123/su-borusu-patladi-fiskiran-tazyikli-su-apartman-boyutuna-ulasti-1066070181.html
Su borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı
Su borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı
Başakşehir 'de çalışma sırasında patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı. 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:48+0300
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yaşam
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su
boru
patlama
başakşehir
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Başakşehir 15. bölgede sabah saatlerinde yapılan çalışma esnasında su borusu patladı. Patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartmanlarla aynı boya ulaştı. Tazyikli suyun fışkırma anı, iş makinesi operatörlerinin suyu durdurma çalışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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istanbul, su, boru, patlama, başakşehir
istanbul, su, boru, patlama, başakşehir

Su borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı

13:48 23.01.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAKSu borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı
Su borusu patladı, fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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Başakşehir 'de çalışma sırasında patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartman boyutuna ulaştı.
Başakşehir 15. bölgede sabah saatlerinde yapılan çalışma esnasında su borusu patladı. Patlayan su borusundan fışkıran tazyikli su apartmanlarla aynı boya ulaştı.
Tazyikli suyun fışkırma anı, iş makinesi operatörlerinin suyu durdurma çalışması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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